Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, Londra'da Savunma Görüşmeleri Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da, Birleşik Krallık Savunma Tedarikinden Sorumlu Bakanı Luke Pollard ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, Londra ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Savunma Tedarikinden Sorumlu Bakanı Pollard ile görüştü.

Bakan Pollard'ın göreve başlamasının ardından yaptığı ilk resmi toplantı olma özelliği taşıyan görüşmede, Eurofighter, C-130J ve A400M retrofit gibi büyük ölçekli projeler başta olmak üzere, savunma sanayisine yönelik önemli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan Bakan Kavaklıoğlu, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile Londra'daki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2025) incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) de katıldığı fuarda çeşitli görüşmeler ve toplantılar yapıldı.

Kavaklıoğlu, Londra Silahlı Kuvvetler Ataşeliğini de ziyaret etti.