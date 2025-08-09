Bakan Yardımcısı Gizligider: İzmir bundan sonra kokularla değil, bereketi ile anılacak

TARIM ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Birazdan faaliyete geçireceğimiz bu tesisle günlük 24 bin metreküp su vereceğiz. Bugün itibarıyla Çeşme'mizin 2071 yılına kadar su sorunu ortadan kalkmıştır. Ege'nin incisi İzmir sadece bölgenin değil, dünyanın gözbebeği İzmir bundan sonra kokularla değil, susuzlukla değil bereketi ile anılacak" dedi.

İzmir'in Çeşme ilçesine verilmek üzere Karaburun Karareis Barajı, Salman Göleti Ortak Deposu İletim Hattı ve İçme Suyu ilk su verilmesi programı düzenlendi. Programda; iki baraj ile 34 kilometre iletim hattı, konvansiyonel içme suyu arıtma tesisi ve üç depoyu içeren 1,7 milyar liralık projenin önemli bileşenlerinden biri olan konvansiyonel içme suyu arıtma tesisinin hizmete hazır olduğu duyuruldu. Programa; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin katıldı. Programda konuşan Gizligider, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 100 yıla yakın bir süredir Türkiye'de 18 bin 168 adet tesis kazandırdı. Bunun 3'te 2'si olan 10 bin 663 adedi son 23 yılda yapıldı. Dünyada bir ilk başarıldı. 'Ana vatandan yavru vatana' asrın projesiyle su götürüldü. İzmir'de tam 36 adet baraj, 10 adet gölet, 30 yer altı depolama tesisi inşa ettik. Bunların hepsi son 23 yılın eseri" diye konuştu.

'İZMİR'E 5 ADET İÇME SUYU TESİSİ KAZANDIRDIK'

Tarımsal sulamada, 2002 yılından bu yana 51 adet sulama tesisini İzmir'e kazandırdıklarını söyleyen Gizligider, "463 bin 380 dekar araziyi modern sulamayı açtık. Son 23 yılda yaptığımız projelerin tamamı kapalı devre, buharlaşmanın sıfır olduğu en son teknoloji kullanıldı. Üreticimize 4 milyar 757 milyon TL'lik ek gelir sağladık. İzmir'e 5 adet içme suyu tesisi kazandırdık. Bu tesislerden kente 133,6 milyon metreküp içme ve kullanma suyu elde edildi. Manisa Gördes Barajı'nı yılda 59 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin etsin diye inşa ettik. Geçen yıl Gördes Barajı'ndan İzmir'e 52,5 milyon metreküp su sağladık. 2025'in ilk 6 ayında ise yine Gördes'ten 30 milyon metreküp su verdik" dedi.

'İZMİR BU YIL YÜZDE 43 DAHA AZ YAĞIŞ ALDI'

Gizligider, "Bundan sonra barajlar yüzde 100 dolu bile olsa, kuraklık olmasa bile yapılması gereken öncelikle kuyu suyu ve diğer kaynakların elektrik faturası düşünülmeden kullanılmasıdır. Dünya özelinde Akdeniz Çanağı ve Türkiye yeni bir tehditle karşı karşıya. 30 yıl ortalaması ile bu yılın yağış rakamları karşılaştırıldığında Türkiye ortalamanın 26'sından daha az yağmur aldı. İzmir özelindeki ortalaması ise yüzde 43'e ulaştı. İzmir, bu yıl alması gereken yağışın yüzde 43 daha azını aldı. Belediyelerimizin Türkiye'de kayıp kaçak oranlarını hızla düşürmesi gerekiyor. Bütün belediye başkanlarına seslenmek istiyorum. İmar planları ve yeni yerleşimler açılması esnasında Devlet Su İşleri'nin görüşlerini esas alın. 'Biz bir alanı yerleşime açalım. Nasıl olsa buraya bir şekilde su getiririz' anlayışı artık sürdürülebilir değil. İzmir'de toplamda yüzde 30'lara varan bir kayıp kaçak oranımız var. Acilen İzmir'de bütün belediyelerimiz hızla şebeke altyapısı onarımı ve yenilenmesine geçmek zorunda" açıklamalarında bulundu.

ÇEŞME'YE SU TAKVİYESİ

'HER ZAMAN ÇÖZÜM TARAFINDAYIZ'

Türkiye'nin turizminin kalbinin attığı Çeşme'de; su krizini kökünden çözmek için çalıştıklarını söyleyen AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise"1 milyar 700 milyon liralık dev yatırımla bu sorunu tarihe gömüyoruz. Her zaman çözümün tarafındayız. İçme suyu temini belediyelerin asli görevidir. Ancak her zaman olduğu gibi İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sorumluluğunu da yerine getirememiştir. Sorumluluk onlarda olmasına rağmen yıllardır ihmal etmiş, suyu yönetememiş, alt yapıyı çürütmüştür. İzmir, bugün tamamen susuz kalmamışsa; bu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün, AK Parti iktidarları döneminde İzmir'e kazandırdığı dev yatırımlar sayesindedir" dedi.

'SU OLMADAN HAYAT OLMAZ'

DSİ öncülüğünde 2003'ten bu yana yalnızca içme suyunda, İzmir'e 9 milyar lira yatırım yaptıklarını söyleyen İnan, "Şehrimize 140 milyon metreküp içme suyu kapasitesi kazandırdık. Karareis-Salman projesi ile Çeşme'ye her yıl 4 milyon metreküp memba kalitesinde içme suyu sağladık. DSİ olmasa, İzmir'de bugün çok daha ağır bir susuzluk felaketi yaşanacaktı. O yüzden bu yatırım sadece bir su projesi değil, Çeşme'nin nefes borusudur. Çünkü su olmadan hayat olmaz, turizm olmaz, ekonomi dönmez. Eğer AK Parti hükümeti bu adımı atmamış olsaydı, Çeşme'de turizm çok büyük yara alır, esnaf da otelci de zor durumda kalırdı" diye konuştu.

'İZMİR'DE SU YOK, ÇÖP DAĞLARI VAR'

İnan, "Ama biz biliyoruz ki Özgür Özel tabii ki İzmir'in sorunlarını bilmez. Yanında ona İzmir'i anlatacak da kimse yok. Özgür Özel, şehrin gerçek sorunlarına kulak vermediği sürece, İzmirli hemşehrilerimizin yaşadığı sıkıntıların ortağıdır. İzmir'de su yok, çöp dağları var. Şehir yönetilemediği için altyapı ve temizlik hizmetleri çökmüş durumda. Her yaz kokan ve temizlenmeyen bir körfez var. Körfezin pisliği İzmir'in turizmine, ekonomisine ve halk sağlığına zarar veriyor. Kooperatif yolsuzlukları var. Belediyenin içine sızmış rant çeteleri şehrin kaynaklarını hortumluyor. İzmir halkı susuzluktan değil, CHP'nin başındaki zihniyetin ilgisizliğinden ve beceriksizliğinden mağdur" dedi.

'İZMİRLİ SUSUZLUKTAN DEĞİL, BECERİKSİZLİKTEN MAĞDUR'

İzmir'de suyun Türkiye'nin en pahalı tarifesiyle hem kalitesiz hem de kesintili olduğunu söyleyen İnan, "İzmirli susuzluktan değil, beceriksizlikten mağdur. İzmir'in susuzluğu tesadüf değil, büyük bir ihmalin eseridir. Kanunun belediyeye verdiği görev yerine getirilmemiştir. Uzun vadeli strateji yapamadığınız gibi alternatif kaynak üretemediniz. Sadece kayıp kaçak giderilseydi mevcut su, bu şehre 10 yıl boyunca yeterdi. ve Özgür Özel de bu ihmal zincirinin siyasi ortağıdır ve İzmir halkına bunun hesabını vermek zorundadır" diye konuştu.

'İZMİR'DE HİZMET GÖTÜRMEDİĞİMİZ YER KALMAYACAK'

AK Parti İzmir İl Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da "Merkezi hükümet olarak İzmir'de adım atmadığımız, hizmet götürmediğimiz hiçbir yer kalmayacaktır. Bugün burada çok büyük bir emek var. Bu suyu getirdiysek, bütün İzmir halkı içindir. 'İzmir hiçbir hizmetten faydalanmıyor' diyenlere de çok büyük bir hizmetin nasıl açılışını yaptığımızı icra edeceğiz" dedi. MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ise "İnşallah İzmirimiz için, Çeşme'miz için hayırlara vesile olur. 2071 yılına kadar Çeşme'nin su sorunu olmayacak" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN-Kamera: GÖKHAN KILIÇ/İZMİR,