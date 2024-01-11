Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde demiryolu projesi hayata geçirecek

Gökçe KARAKÖSE, Yunus Emre YALÇIN / İSTANBUL, – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Ticaret Odası Ocak Ayı Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden hayata geçireceğimiz demiryolu projesiyle beraber buradaki kısıtlı kapasiteyi, kısıtlı saatler kullanmasını artık tüm zamanlara yayma imkanımız olacak. Kalkınma Yolu'ndan ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki demiryolunu hayata geçirmeden bahsettim. İnşallah ihalesini bu sene yapmayı planlıyoruz. 2028'de inşallah onu hayata geçirmiş oluruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ocak Ayı Olağan Toplantısı'na katıldı. Eminönü'ndeki merkez binasında gerçekleşen toplantıda, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve İTO üyeleri yer aldı. Burada meclisin kendisinden taleplerini dinleyen Uraloğlu, açıklamalarda bulundu.

"ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARININ KONUMLARININ BELİRLENMESİ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMEKTEYİZ"

Türkiye'nin sanayisinin AB Yeşil Mutabakatı'na yönelik politikalarla bütünleştirilmesinin kaçınılmaz bir gereklilik olarak öne çıktığını belirten Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin Paris Anlaşması'na taraf olmasıyla birlikte 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Politikası doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedef ve eylemlerin belirlenmesi için de çalışmalara başlamış bulunuyoruz. 2053 yılı için hedeflediğimiz sıfır emisyon doğrultusunda ulaşım odaklı, sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeye yönelik somut adımları da atıyoruz. Özellikle elektrikli araçların menzilleri ve mevcut şarj istasyonlarının konumları düşünüldüğünde yolculukların daha verimli hale getirilmesi, şarj ihtiyacını karşılamak üzere mesafenin optimum düzeye getirilebilmesi ve elektrikli araç kullanımını teşvik etmek amacıyla elektrikli araç şarj istasyonlarının uygun konumlarının belirlenmesine yönelik projeyi de hayata geçirmekteyiz" dedi.

"YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜZERİNDE DEMİRYOLU PROJESİ HAYATA GEÇECEK"

Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru projelerinin Türkiye'nin ticari, lojistik ve siyasi bağlarını güçlendirmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, "Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerden Basra Körfezi'ne gelen her türlü emtianın FAW Limanı'ndan Ovaköy Sınır Kapısı vasıtasıyla ülkemize ulaştırılması yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Basra Körfezi'nde elleçlenen bir ürün buradan yüklendiğinde Türkiye üzerinden şimdilik Marmaray'dan Avrupa'nın her noktasına ulaşabilecek durumdadır. İlerde de Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden hayata geçireceğimiz demiryolu projesiyle beraber buradaki kısıtlı kapasiteyi, kısıtlı saatler kullanmasını artık tüm zamanlara yayma imkanımız olacak. Kalkınma yolu projesi kuzey-güney koridorları arasındaki Uzak Doğu, Güney Asya ve Orta Doğu'ya, Avrupa'ya bağlayacak en kısa ve en ekonomik koridor olacaktır. Yine Türkiye'yle Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve karayolu ulaşımını sağlayacak olan Zengezur Koridoru Projesi'ni de hayata geçiriyoruzö diye konuştu.

Uraloğlu, "Kalkınma Yolu'ndan ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki demiryolunu hayata geçirmeden bahsettim. İnşallah ihalesini bu sene yapmayı planlıyoruz. 4-5 yıllık iş olacaktır. 2028'de inşallah onu hayata geçirmiş oluruz" dedi.

"KÜRESEL BİR HAVACILIK MERKEZİ HALİNE GELDİK"

Bakan Uraloğlu, "Dünyada ulaşamadığımız yer kalmayacak dedik ve bu hedefimizi büyük oranda da gerçekleştirdik. İstanbul Havalimanımız da dev kapasitesiyle, Türkiye'yi uluslararası bir aktarma merkezi haline getirmiş ve ülkemizi küresel havacılıkta zirveye taşımıştır. Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında İstanbul Havalimanı ilk sırada yer almaktadır. Sabiha Gökçen Havalimanındaki kapasitemizi geçen yılın son mesai günlerinde 2. pistini açarak kapasitesini 2 katına çıkardık. Yine bu yatırımlarımızla İstanbul havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birisi haline gelmiş durumdadır. Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle havacılık alanında Avrasya bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi haline geldik. Uçuş ağımızla tüm dünyayı sarmak ve küresel ticarete yön vereceğimiz güçlü ortaklıklar kurmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİN DİĞER BÖLGELERİNE ULAŞIM YATIRIMI YAPARAK İSTANBUL ÜZERİNDEKİ YÜKÜ HAFİFLETİYORUZ"

Zaman zaman yatırım noktasında özellikle doğu bölgelerinin ihmal edildiğine dair eleştirilerin olabildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Hiçbir ihmal söz konusu değil, biz bu yatırımları ülkemiz geneline yaygınlaştırarak şunu yaptık. Biz bir taraftan şunu diyoruz, İstanbul'a yaptığımız yatırımdan bütün Türkiye yararlanıyor. Günlük nüfusun 20 milyonların üzerine çıktığını biliyoruz. Biz esasında ülkemizin diğer bölgelerine ulaşım yatırımlarını yaparak İstanbul'un üzerindeki yükü hafifletiyoruz. İnsanları mümkün olduğu kadar orada istihdam edip, orada ikamet etme imkanları sağlıyoruz ve İstanbul'un belki bunu yapmamış olsak bugün nüfusu 20 milyonların üzerine gelmiş olurdu" dedi.

"ÜLKEMİZİ SÜPER HIZLI TRENLE TANIŞTIRMAK İSTİYORUZ"

2 tane daha yeni projeyi hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, "Bunlardan bir tanesi Kuzey Marmara'nın Akyazı'da bittiği noktadan itibaren, Ankara'ya yeni bir otoyol yapmak. Yaklaşık 275 kilometre uzunluğunda ve artık zaman hepimizin kıymetlisi. Biz ülkemizi Süper Hızlı Tren'le de tanıştırmak istiyoruz. İstanbul'dan çıkacak olan bir tren 344 kilometrelik bir seyahat süresiyle ve 350 kilometre saat hızla İstanbul'dan Ankara'ya, 80 dakikada ulaşmış olacak. Sloganımız şu; milli maç 90 dakika, Ankara-İstanbul arası 80 dakika. Sabırsızlıkla başlamayı bekliyoruz" diye konuştu.

"METRO HATLARIYLA İLGİLİ BÜTÜN YETKİ BÜYÜKŞEHİR VEYA İL BELEDİYELERİNDEDİR"

Herkesin kendisine verilen yetki kadar hizmet etmekle yükümlü olduğuna vurgu yapan Uraloğlu, "Metro hatlarıyla ilgili bütün yetki Büyükşehir veya il belediyelerindedir. Eğer oradaki yönetim bunun bakanlık tarafından yapılmasını isterse, Cumhurbaşkanımız da uygun görürse biz bakanlık bünyesine alıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız 127,5 kilometre de böyle, hala çalışmaya devam ettiğimiz yaklaşık 56 kilometrelik de böyle. Dolayısıyla bizden talep olduğu noktada biz bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Birçok konu bizim büyükşehirle beraber bir uyum halinde, ritim halinde çalışmamızdan geçen süreçtir. Hiç kimseyi eleştirmek değil, ötekileştirmek değil ama daha iyi hizmet edebileceksek biz büyükşehirde daha iyi hizmet edebileceğimiz, uyum sağlayabileceğimiz, önümüzde bir seçim süreci var. Eğer onu yakalayabilirsek biz İstanbul'a daha güzel hizmetler ederiz diye umuyoruz ve planlamamızı ona göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, daha sonra İTO üyeleri ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.