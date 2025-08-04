Bakan Uraloğlu, Türkmenistan'daki LLDC Konferansı'na Katılacak

Bakan Uraloğlu, Türkmenistan'daki LLDC Konferansı'na Katılacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5-6 Ağustos'ta Türkmenistan'ın Avaza kentinde düzenlenecek '3'üncü Birleşmiş Milletler Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'na katılarak Türkiye'nin ulaştırma deneyimini paylaşacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5-6 Ağustos'ta Türkmenistan'ın Avaza kentinde düzenlenecek '3'üncü Birleşmiş Milletler Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler (LLDC) Konferansı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırma, lojistik ve haberleşme alanlarında çok taraflı iş birliği ile kalkınma hedefleri doğrultusunda temaslarda bulunacak. Bakan Uraloğlu, Genel Kurul oturumunda Türkiye'nin ulusal beyanını da sunacak. Konferans kapsamında Bakan Uraloğlu'nun, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mammethan Çakıyev, Demiryolu Ulaştırma Bakanı Mammet Akmammedov, Karayolu Ulaştırma Bakanı Begenç Annadurdiyev, Haberleşme Bakanı Hacımurat Hudayguliyev ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Ayrıca, Tacikistan Ulaştırma Bakanı ve Burkina Faso Bölgesel Yönetim ve Mobilite Bakanı ile de görüşmeler yapılması planlanıyor. Ziyaret kapsamında Bakan Uraloğlu, bölgesel ulaştırma ağlarında stratejik öneme sahip Türkmenbaşı Limanı'nda teknik bir inceleme de gerçekleştirecek.

TÜRKİYE'NİN ULAŞTIRMA DENEYİMİ PAYLAŞILACAK

Bakan Uraloğlu'nun başkanlığındaki Türk heyetinin temasları çerçevesinde, Türkiye'nin ulaştırma koridorlarındaki deneyiminin paylaşılması, ikili ve bölgesel iş birliği alanlarının güçlendirilmesi ve altyapı yatırımlarında bölgesel sinerji oluşturulması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu, bu çerçevede Türkiye'nin LLDC ülkelerine lojistik altyapı geliştirme, sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, dijital ulaştırma çözümleri ve yeşil taşımacılık uygulamaları gibi alanlarda teknik katkı sunmaya hazır olduğunu bir kez daha uluslararası kamuoyuna ifade edeceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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