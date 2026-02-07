Sarıyer-Kilyos Tünel Projesi ile İstanbul'un Ulaşımı Kolaylaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tünel Projesi TBM Çıkış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Uraloğlu "Projemizin tamamlanmasıyla İstanbul'un kuzeyindeki ulaşım kökten değişecek, şehrimizin altyapısı çok daha güçlenecektir. Projemizle Maslak, Levent, Beşiktaş ve Büyükdere Caddesi gibi İstanbul'un en kalabalık, en canlı iş ve finans merkezleri; Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla doğrudan Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanabilecek, İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasındaki bağlantı hızlanacaktır. Sarıyer'in 350 bin nüfuslu bölgesi, imar yolları yerine tünel ile 5 dakikada yüksek standartlı otoyola erişebilecektir. Böylelikle İstanbul'un kuzeyindeki yaz turizmi faaliyetleri daha da canlanacaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tünel Projesi TBM( Tunnel Boring machine) Çıkış Töreni'ne katıldı. Törene ayrıca Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de katıldı.

'İLK KEZ KULLANIYORUZ'

Tören'de konuşan Uraloğlu, 'Bugün Sarıyer-Kilyos Tüneli projemizde Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından ilk kez kullanılan TBM makinemizin kazı çalışmalarını tamamlama töreninde bir araya gelmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin coğrafyası zengin çeşitliliğiyle birlikte ağırlıklı olarak dağlık ve engebeli arazilerden oluştuğundan inşaat sektörümüz için hem büyük bir zorluk hem de yenilikçi çözümler geliştirmek için fırsat doğuyor. Dağlık ve engebeli bölgelerde yol ve tünel inşaatı yapmak; zemin etütlerinden kazı yöntemlerine, lojistikten güvenlik önlemlerine kadar her aşamada ekstra titizlik ve maliyet gerektiriyor. Ancak ülkemizin büyüyen ekonomisi, hızla gelişen şehirleşmesi ve artan ulaşım talebi de bu zorluklara rağmen altyapı yatırımlarımızı kesintisiz sürdürmemizi zorunlu hale getiriyor. İşte tam bu noktada Tünel Açma Makinesi yani TBM teknolojisi, özellikle yerleşim alanlarında uzun tünellerin kazılmasında son derece etkili, hızlı ve güvenli bir yöntem olarak öne çıkıyor. Bakanlık olarak biz, özellikle metro ve demiryolu tünellerinde sıkça kullandığımız TBM teknolojisini Sarıyer-Kilyos Tüneli projesinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ilk kez kullanıyoruz" dedi.

PROJENİN TOPLAM UZUNLUĞU 8,2 KİLOMTRE

Uraloğlu, "Bu proje, karayolu tünellerinde Tünel Açma Makinesi'nin ilk ve tek uygulandığı önemli bir adım olmakla birlikte; Avrasya Tüneli ve Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Eşme-Salihli arasındaki T-1 Tüneli'nden sonra burada 13,65 metrelik çapıyla Türkiye'nin en büyük üçüncü TBM'i kullanılarak büyük bir başarıya da imza atılmıştır. Sarıyer-Kilyos Tüneli projemizin yapım çalışmalarına 2022 yılı Mayıs ayı içerisinde başladık. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş şeritli, sıcak karışım kaplamalı, bölünmüş yol standardında, çift tüplü olarak inşa edilen projemizin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 8,2 kilometredir. Projemiz; Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'nin çıkışından başlayarak Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde inşa edilmiş olan Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı'nda son buluyor. Projemiz kapsamında Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı olmak üzere toplam 2 adet farklı seviyeli kavşak, 1 viyadük, 2 aç-kapa yapısı ve 1 menfez de inşa ediyoruz. Çift tüp uzunluğu toplam 13.715 metre olan tünelimizin yapımını en kısa sürede tamamlamak için Yeni Avusturya Tünel Açma, kısa adıyla NATM metodu yani delme patlatma şeklinde ve TBM teknolojisi olmak üzere iki yöntemi eş zamanlı uyguluyoruz" dedi.

'SEYAHAT SÜRESİNİ 35 DAKİKADAN 5 DAKİKAYA İNDİRECEĞİZ'

Uraloğlu, 'Bugün itibarıyla da 2024 yılının Aralık ayında başladığımız TBM ile 4.800 metrelik kazma çalışmasını bitirerek başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. NATM yöntemiyle de 6.033 metre ilerleme sağladık. NATM metoduyla açılan bölümlerde kaplama betonu çalışmalarında da bugüne kadar 5.135 metre ilerleme kaydettik. Şu anda sahada 180 adet makine/ekipman ve 879 adet personel ile çalışmalara devam ediyoruz. Sarıyer-Kilyos Tünelimizin yapım çalışmalarınıza aralıksız devam ediyoruz. Bugün burada TBM kazılarının tamamlanmasıyla Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde bir başka önemli eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Projemizin tamamlanmasıyla İstanbul'un kuzeyindeki ulaşım kökten değişecek, şehrimizin altyapısı çok daha güçlenecektir. Projemizle Maslak, Levent, Beşiktaş ve Büyükdere Caddesi gibi İstanbul'un en kalabalık, en canlı iş ve finans merkezleri; Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla doğrudan Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanabilecek, İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasındaki bağlantı hızlanacaktır. Sarıyer'in 350 bin nüfuslu bölgesi, imar yolları yerine tünel ile 5 dakikada yüksek standartlı otoyola erişebilecektir. Böylelikle İstanbul'un kuzeyindeki yaz turizmi faaliyetleri daha da canlanacaktır. En önemlisi ise olası büyük afet durumlarında İstanbul'un acil yardım ve tahliye yolu olarak kabul edilen Kuzey Marmara Otoyolu'na hızlı erişim imkanı da tesis edilmiş olacaktır. Bu açıdan da bakıldığında Kuzey Marmara Otoyolu'na entegrasyonu en hızlı ve güvenli şekilde sağlayacak Sarıyer-Kilyos Tüneli projemizin İstanbul için ne kadar önemli olduğu ortadadır. Projemiz sayesinde seyahat süresini 35 dakikadan sadece 5 dakikaya indireceğiz. Böylece zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 4 milyar lira tasarruf edeceğiz' dedi