Bakan Uraloğlu: İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat kazandıracağız

ALTUNİZADE - Ferah Mahallesi- Çamlıca- Bosna Bulvarı metro hattında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yavuztürk-Kazım Karabekir-Topağacı- Ümraniye Spor Köy İstasyonlar Raylı Sistem Hattı ile Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonları ile 1 adet raylı sistem araç parklanma deposu hizmete alarak, İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 27 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 189 kilometreye ulaşacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Altunizade- Ferah Mahallesi- Çamlıca-Bosna Bulvarı metro hattında incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'1 OCAK'TA KENT İÇİ RAYLI SİSTEM HATLARIMIZ TAMAMEN ÜCRETSİZ OLACAK'

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Öncelikle, Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır diliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar temenni ediyor, fedakarca görev yapan güvenlik görevlilerimizin her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımızın onayıyla 1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığımıza bağlı kent içi raylı sistem hatlarımız tamamen ücretsiz olacak. İstanbul'da Marmaray'ımız, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattımız ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattımız yeni yılın ilk gününde sabahın ilk ışıklarından gece yarısına kadar kapılarını sonuna kadar açacak. Vatandaşlarımıza aileleriyle, sevdikleriyle, dostlarıyla İstanbul'un güzelliklerini doyasıya yaşaması için gün boyu hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak. Tüm İstanbullu hemşehrilerimizin ve milletimizin bu vesileyle şimdiden yeni yılını kutluyorum. 2026'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum" dedi.

'297 KİLOMETRELİK YENİ HAT PLANLAMASI SON AŞAMADADIR'

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Büyük metropoller, milyonların günlük yaşamını, ticaretini, üretimini ve ekonomik hareketliliğini bir araya getiren canlı organizmalardır. Bu devasa organizmaların sağlıklı işleyişi, ancak güçlü bir dolaşım ulaşım sistemiyle mümkündür. Kent içi raylı sistemler, bu ulaşım dolaşım sisteminin en hayati unsurlarıdır. Raylı sistemler; sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde, şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasının temel taşlarıdır. Yoğun trafiğin oluşturduğu zaman kaybını ortadan kaldırarak vatandaşlarımıza ekstra zaman kazandırır. Sevdikleriyle, aileleriyle daha fazla vakit geçirmelerini, kendilerine de daha fazla zaman ayırmalarını sağlar. Çevre dostu teknolojileriyle hava kirliliğini azaltır, karbon salımını düşürür ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmamıza katkı sunar. Ayrıca, yeni hatlar ve istasyonlar; geçtiği bölgelerin ekonomik değerini artırır, istihdam oluşturur, ticaret hacmini büyütür. Kısacası, raylı sistemler; hız, güvenlik, konfor ve sürdürülebilirlik dörtgeninde modern şehirlerin vazgeçilmez altyapıları ve unsurlarıdır. Bu anlayışla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin dört bir yanında kent içi raylı sistem yatırımlarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Ülkemizdeki mevcut bin 36 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 434 kilometresini Bakanlık olarak bizler inşa ettik ve tamamladığımız hatlarla bugüne kadar yaklaşık 3 milyar yolcuya hizmet sunduk. Dünya nüfusunun neredeyse yarısına yakın insanı seyahat ettirdik. Şu anda da bizleri bir araya getiren Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattımızın da dahil olduğu 122 kilometrelik yeni hat yapımlarımız sürdürüyoruz. 297 kilometrelik yeni hat planlaması ise son aşamadadır" dedi.

'22 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ HATLARDA YAPIM ÇALIŞMALARIMIZI DEVAM ETTİRİYORUZ'

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul'un trafiğini kalıcı olarak rahatlatmanın yolu, hiç şüphesiz güçlü bir raylı sistem ağının teshis edilmesidir. Bu doğrultuda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özgün ve örnek projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul genelinde 162 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtık. Ama bizim için durmak yok. Şu anda İstanbul'da Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve bir araya geldiğimiz Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ayrıca hatırlayacağınız üzere Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'mızı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha bakanlığımız üstlendi" dedi.

'ELEKTROMEKANİK İMALATLARIMIZ HIZLA DEVAM EDİYOR'

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "8 Kasım 2025 tarihinde yüklenicilere yer teslimini yaparak orada da çalışmalara başladık. Yavuztürk-Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köy İstasyonlar Raylı Sistem Hattı ile Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonları ile 1 adet raylı sistem araç parklanma deposu hizmete alarak; İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 27 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 189 kilometreye ulaşacak. Başlangıcı Altunizade Köprülü Kavşağı'nda yer alan Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattımız; Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu ve Metrobüs hatlarını Çamlıca Camii ve Bosna Bulvarı'na bağlayan 4,53 kilometre uzunluğunda. Altunizade, Ferah Mahallesi, Çamlıca Cami ve Bosna Bulvarı olmak üzere 4 istasyondan oluşuyor. Bu hat, Çamlıca Tepesi'nde yer alan 37 bin 500 kişi kapasiteli Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi, İslam Medeniyetleri Müzesi ve yoğun yerleşim alanları olan; Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Ferah ve Kısıklı Mahallelerindeki vatandaşlarımıza hizmet sunacak. Özellikle turistik ve ibadet amaçlı yoğun ziyaret alan cami ve müze bölgeleri için bu hattın bir an evvel tamamlanması bizler ve İstanbullular için önemlidir. Bu nedenle yapım çalışmalarımızı 7/24 esasıyla sürdürüyoruz. Bugüne kadar ana hat tünel kazılarını tamamladık; beton kaplama ve elektromekanik imalatlarımız son aşamaya gelmiş ve hızla devam ediyor. Gelinen son durumda projede yüzde 81'lik ilerleme kaydettiğimizi özellikle belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

'600 KİLOMETRE DAHA YENİ HATTA İHTİYAÇ VAR'

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Hattımız tamamlandığında bölgedeki vatandaşlarımız Altunizade Kavşağı'ndaki metro ve metrobüs hatlarına ulaştırarak hızlı, kesintisiz ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak. Her zaman vurguladığımız üzere, İstanbul'un yoğun trafiğini artık yüzeyden çözmek mümkün değildir. Bu dev metropolün hızla artan nüfusu ve yoğun ekonomik hareketliliği göz önüne alındığında, yer altı ulaşım ağlarına yönelik yatırımların kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmaktadır Yapılan detaylı çalışmalar ve projeksiyonlar, İstanbul'un toplamda 1004 kilometre raylı sistem hattına ihtiyacı olduğunu ortaya koymuştur. Bu da yaklaşık 600 kilometre daha yeni hatta ihtiyaç var demektir. Bu gerçekten hareketle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler her zaman İstanbul'un ve İstanbulluların yanında yer alıyoruz. Yarın da inşallah İstanbul'un kuzeyindeki ulaşımı kökten değiştirecek Sarıyer-Kilyos Tüneli ve bağlantı yollarında incelemelerde bulunacağız. Oradaki son duruma dair güncel bilgeleri de sizlerle paylaşacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, İstanbul'un ve tüm şehirlerimizin ulaşım geleceğini inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.