Haberler

TÜRKİYE GENELİNDE 65 PROJEMİZ VAR

TÜRKİYE GENELİNDE 65 PROJEMİZ VAR
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'TÜRKİYE GENELİNDE 65 PROJEMİZ VAR'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi'ndeki akademik yıl açılışı sonrasında Tuzcular köyündeki Adalet Bakanlığı Eğitim Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

'TÜRKİYE GENELİNDE 65 PROJEMİZ VAR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi'ndeki akademik yıl açılışı sonrasında Tuzcular köyündeki Adalet Bakanlığı Eğitim Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, bakanlığın Batı Karadeniz bölgesindeki yatırımlarına değindi. Tunç, "Batı Karadeniz bölgesinde Bolu Gerede Adliye Sarayı'nın temelini atmıştık. Gerede Adalet Sarayı şu anda yapımı devam ediyor. Önümüzdeki adli yıla inşallah yetişecek. Yine Çaycuma Adalet binamız önemli bir ihtiyaçtı, 11 Kasım'da yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Çaycuma ilçemize, Ereğli'ye de ek bir bina ile ilgili proje çalışmalarımız var. Adalet binası ek binası olarak Karabük Adliye binamızın 22 Eylül'de yapım ihalesini gerçekleştirdik. İhale süreci şu anda değerlendiriliyor ve kesinleştiğinde hemen temel atma törenini inşallah Karabük'te gerçekleştirmiş olacağız. Sinop ilimizde de adalet binamız yatırım programına alınmıştı. Proje çalışmaları tamamlanmak üzere, önümüzdeki günlerde de Sinop Adliye binamızın yapım ihalesini inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Kastamonu'da Tosya Adliye binasını açmıştık. Yani bu bölgede, özellikle Batı Karadeniz bölgemizin illerinde adalet yatırımlarıyla ilgili olarak ve diğer Türkiye genelinde de 65 tane projemiz var. Bunlar, adalete yakışır, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşıyacak şekilde dizayn edilen eserler ve buralarda adaletin hakkıyla tecellisi noktasında yargı mensuplarımız da gerekli duyarlılığı, çalışmayı, özveriyi gösteriyorlar" dedi.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Bakan Tunç, daha sonra bitme aşamasındaki Bartın Devlet Hastanesi inşaatını, Millet Bahçesi'ni ve Serdar köyünde inşaatı devam eden ceza infaz kurumu inşaatında incelemelerde bulundu. Son olarak AK Parti Bartın İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Tunç, burada partililerle bir araya geldi. Tunç, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Bursa il kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki açıklamalarına isim vermeden sert tepki gösterdi. Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımıza ağıza alınmayacak kelimelerle hakaret ediyorlar. Milletin defalarca seçtiği, 13 yıl başbakanlık yapan ve iki defa halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanımıza maalesef ağıza alınmayacak cümlelerle hakaret eden bir muhalefet anlayışı var. Bu muhalefet anlayışına milletimiz bugüne kadar hiçbir zaman geçit vermedi, bundan sonra da geçit vermeyecek. Milletimiz hep eser siyaseti dedi, hizmet siyaseti dedi. Milletimiz hep milli iradenin hakim olmasını istedi. Milletimiz vesayetçi, darbeci anlayışa hiçbir zaman geçit vermedi ve bundan sonra da vermeyecek. Milli iradenin daha da güçlenerek, Türkiye'nin hem eser siyaseti yolunda hem de yüksek standartlı bir demokrasi yolunda, hukuk devletinin tahkimi yolunda emin adımlarla milletimizle beraber yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ayhan ACAR/ BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

Art arda yaşanan 3 olay milyonların gözünü bu ilçeye çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.