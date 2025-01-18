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İşten atılan belediye çalışanları başkana böyle tepki gösterdi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilerle bir araya gelerek yasal sürecin takipçisi olacağını belirtti. İşçiler, haksız ve hukuksuz yere işlerinden atıldıklarını ifade ederken açtıkları "Sözünü tut başkan!" pankartıyla Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi'ye tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya Belediyesinin işten çıkardığı işçilerle bir araya geldi. Bakan Tunç, Amasya Belediyesi tarafından bu hafta işlerine son verilen işçilerle AK Parti Amasya 8. Olağan İl Kongresinde görüştü. Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede "CHP belediyesinde işçi kıyımı var, sözünde dur başkan" yazılı pankart açan işçilerle konuşan Tunç, yasal sürece ilişkin bilgi aldı.

Bakan Tunç, Amasya Belediyesinin İşten Çıkardığı İşçilerle Bir Araya Geldi

Tunç, Amasya Belediyesinde görev yapan 36 personelin işten çıkarılmasına yönelik sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, işçilerin her zaman yanlarında bulunduklarını dile getirdi. Belediyenin işine son verdiği işçilerden Selen Uysal, gazetecilere, haksız ve hukuksuz şekilde işten atıldıklarını söyledi.

Bakan Tunç, Amasya Belediyesinin İşten Çıkardığı İşçilerle Bir Araya Geldi

İşlerine geri dönmek istediklerine işaret eden Uysal, "3 gün öncesine kadar belediye çalışanıydım. 36 kişinin hepsinin sağ partiden olması tesadüf değil. Ev geçindiren, çocuğu yeni doğanlar var. Ben tek başıma ev geçindiren bir insanım. Bu olaya artık siyasi değil, insanlık ve vicdan olarak bakılmasını istiyorum. Öğlene kadar çalışıp, öğleden sonra çıkışımızın verilmesinin kesinlikle insanlık davranışı olduğunu düşünmüyorum. Ekmek paramızı, işimizi geri istiyoruz." diye konuştu.

İşçilerden Ayşe Nur ise kış gününde çok mağdur durumda kaldıklarını vurgulayarak, "Ben 5 yılı aşkın süredir belediyede çalışıyorum. MHP döneminde işe girdik. CHP gelince de bizi direkt işten attılar. Parmakla seçilmiş gibi bizler işten çıkarıldık. Bizi tazminatla kandırmalarını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

İşten atılan belediye çalışanları başkana böyle tepki gösterdi
Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGerçek:

Bu milletin parasını kendi teşkilatını güçlendirmek için harcayan boş işlere gereksiz işlere bol bol işçi alan Ak parti bilesinizki siz mazlumun yanında değil kendi iktidarınız için çalışıyorsunuz. Özel sektörde binlerce işçi kıyımı var sırf sendika istedikleri için niye onlara destek olmuyorsunuz.örnek olarak Polenez işçilerini emniyet müdürü belediye başkanı hatta diyanet işleri bile tehditler etti dövdüler gözaltına aldılar. Tv'lerde sosyal medyada her gün haber yapıldı. Neredeydiniz.

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Haber YorumlarıŞerif Ali:

AKP döneminde işe alıp sadece AKP oy devşirmek üzere çalışanlar. Sorun ne iş yapıyorlardı. 4 sadece çay ocağından oturuyor. 5 dışardan halkın arasından geziyor ne yaptıkları başkan dahil kimse anlamadı. Merak edenler varsa buyurun araştırın.

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