Bakan Tekin, Sri Lanka'da 'Ortak Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komisyonu'na katıldı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sri Lanka Ticaret, Gıda Güvenliği ve İş Birliği Bakanı Wasantha Samarasinghe ile başkent Kolombo'da gerçekleşen "Türkiye-Sri Lanka Ortak Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı" açılış oturumuna katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Sri Lanka arasında ekonomik ve teknik alanlardaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla kurulan "Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı" açılış oturumu, Bakan Tekin'in eş başkanlığında gerçekleştirildi.

Burada konuşma yapan Tekin, pandemi döneminde çevrim içi gerçekleştirilen bir önceki toplantının ardından bu kez yüz yüze bir araya gelmekten ve Türkiye ile Sri Lanka arasındaki ekonomik ve teknik işbirliğini tüm yönleriyle değerlendirme fırsatı bulmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Küresel ekonominin son yıllarda çok boyutlu ve karmaşık bir dönüşüm sürecinde olduğunu, bölgesel istikrarsızlıklar ve ticaret politikalarındaki sertliklerin, küresel belirsizlikleri beraberinde getirdiğini vurgulayan Tekin, "Türkiye Cumhuriyeti olarak bütün ilişkilerimizi karşılıklı demokrasi, insan hakları ve barış üzerine kurgulamayı tercih ediyoruz. Bugün de bu gerçekler ışığında Sri Lanka ile ilişkilerimizi geliştirmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Tekin, çok taraflı ticaret sisteminin sorgulandığı ve ekonomik yapının temel taşlarının sınandığı dönemde Sri Lanka ile ilişkileri stratejik olarak önemsediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Ülkelerimizin küresel ticaret yolları üzerindeki konumları dikkate alındığında daha güçlü ekonomik ve ticari bağlar kurulması için önemli fırsatları beraberinde getireceğine inanıyoruz. Sri Lanka ile ilişkilerimiz, bu anlayış çerçevesinde son yıllarda önemli gelişme trendine girmiş durumda. Bundan yaklaşık on beş yıl önce karşılıklı olarak açılan büyükelçilikler, geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Kolombo Ticaret Müşavirliğimiz ve 2023 yılında başlayan THY seferleri, ilişkilerimizi pozitif yönde etkilemiştir. İki ülke kamuoylarında ve iş çevrelerinde karşılıklı ilgi ve farkındalığın artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Ticaretimiz halen çay, kauçuk, tekstil ürünleri ve buğday unu gibi belirli ürünlerle sınırlı kalmaktadır. Karşılıklı işbirliğimiz, eğitim, sağlık, kültür ve turizm, sanayi, enerji, tarım, ulaştırma, savunma sanayi, afetler ile mücadele ve çevre gibi birçok başlık altında geliştirilmeye muhtaç durumdadır. Mevcut dostane ilişkilerimiz ve karşılıklı güçlü siyasi irade, bu çerçevenin ötesine geçerek çok daha çeşitli ve derinlikli bir işbirliği kuracağımızı göstermektedir. Sri Lanka'yı sadece ticari ilişki geliştireceğimiz bir ülke olarak değil, aynı zamanda deniz yollarının kesişim noktasında stratejik bir ortak olarak görüyoruz ve ekonomik kalkınma çabalarına katkı sunmaya hazırız."

"Savunma sanayisi ikili ilişkilerimizi geliştirebilecek alanlardan biri"

Bakan Tekin, gerçekleştirilecek 3. Dönem Ortak Komite Toplantısı'nın, söz konusu potansiyelin somut projelere dönüştürülmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunun altını çizerek, yeni işbirliği alanlarının belirlenmesi, yatırım olanaklarının çeşitlendirilmesi ve özel sektörlerin daha yakın çalışması adına önemli kararlar alacaklarını aktardı.

Daha önceki toplantılarda da birçok işbirliği önerisinin gündeme geldiğini belirten Bakan Tekin, ticari ve ekonomik ilişkileri kurumsal çerçeveye oturtacak anlaşma, protokol ve mutabakat zaptı önerileri üzerinde anlaşma sağlandığını, bürokratik süreçleri tamamlanmayan anlaşmalarda ilgili de toplantılar neticesinde hız kazanılacağını ifade etti.

Tekin, "İnanıyorum ki bugünkü toplantılar neticesinde, bu taslaklar yeniden gözden geçirilecek, öncelik verilecek ve hızlı bir şekilde uygulamaya alınacaktır. Örneğin, yatırımcıların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşma sürecinin, Sri Lanka'nın yeni yatırım yasası çerçevesinde fazla gecikmeden başlatılmasını ümit ediyoruz. Aynı şekilde, eğitim işbirliği anlaşması ile tarım alanındaki mutabakat muhtırasının da bugünkü görüşmelerde imzalanarak hayata geçirilebileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş turizm ve sağlık altyapılarına sahip ülkelerden biri olduğunu belirten Tekin, yazılım ve finansal teknolojiler gibi alanlarda hızla büyüyen şirketlerle işbirliği imkanlarının geniş olduğunu, Turizm sektörünün geliştirilmesinde Türk şirketlerinin tecrübelerinin Sri Lanka'ya fayda üreteceğine inandığını vurguladı.

Tekin, sağlık turizmi, inşaat, deniz taşımacılığı ve balıkçılık gibi alanlarda da Türkiye'nin büyük potansiyeli olduğuna, bu sektörlerde Sri Lanka ile ortak projeler geliştirilebileceğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de savunma sanayi her geçen gün daha da gelişen bir sektördür. Türkiye bugün kendi savaş uçağını geliştiren bir ülke olarak İHA'lar, zırhlı araçlar, haberleşme ve radar sistemleri gibi birçok alanda dünya çapında rekabetçi ürünler sunmaktadır. Savunma sanayisi de bu anlamda ikili ilişkilerimizi geliştirebilecek önemli alanlardan bir tanesidir."

"İlişkilerimizin geliştirilmesine bu toplantıların vesile olacağına inanıyorum"

Bakan Tekin, eğitim, kültür ve kalkınma alanlarında da ilişkilerin geliştirebileceğini, Türkiye'nin dünyanın birçok ülkesinden yaklaşık 300 bin civarında yabancı öğrenciye yükseköğretim imkanı sunduğunu ifade etti.

Türkiye Maarif Vakfının şu an 50'den fazla ülkede eğitim hizmeti sunan ciddi bir pozisyonda olduğuna dikkati çeken Tekin, yükseköğretimde Sri Lanka'dan öğrencileri Türkiye'de kabul etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Tekin, iki ülke arasındaki protokolün ilişkilerin geliştirilmesinde bir yol haritası oluşturacağını, dost ve kardeş Sri Lanka ile her alanda daha güçlü bağlar kurmak için hazır olduklarını anlatarak, "Türkiye olarak ilişki kuracağımız ve kurduğumuz ülkelerin kendi bölgesinde güçlü bir ekonomiye sahip, temel hak ve hürriyetler konusunda güçlü güvenceleri olan, siyasal istikrar açısından güçlü bir ülke olmasına destek olmak istiyoruz. Bu perspektifle ilişkilerimizin her açıdan geliştirilmesine, bu toplantıların vesile olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.