Bakan Soylu, Yüksekova'da esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı - Haberler

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Bakan Soylu, Yüksekova'da esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı

AA - Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Bakan Soylu, Yüksekova'da esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Şemdinli'deki temas ve ziyaretlerinin ardından Yüksekova'ya geçen Bakan Soylu, burada esnafı ziyaret ederek, vatandaşların bayramını kutladı.

Soylu ayrıca ilçe merkezinden geçen Büyükçay Deresi'ndeki ıslah projesi ile diğer yatırımlara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Ramazan Bayramı, Yüksekova, Hakkari, Esnaf, Güncel, Haberler

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