Bakan Soylu, Şırnak'ta jandarmalarla maç yaptı Güncel Haberler İÇİŞLERi Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nde jandarmalarla futbol maçı yaptı. İÇİŞLERi Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nde jandarmalarla futbol maçı yaptı. Bakan Soylu, yeni yıl nedeniyle ziyaret ettiği Tendürek Modüler Üs Bölgesi'nden helikopterle Şırnak'ta Kaval Dağı Bestler Dereler bölgesindeki 1880 rakımlı Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'ne geçti. Bakan Soylu, üs bölgesindeki incelemelerinin ardından jandarmalarla futbol maçı yaptı. Maçın ardından, Bakan Soylu ve beraberindekiler jandarmalarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Karşılaşmaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapar Bakan Soylu, "Şırnak'ta, Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'nde; valimiz, komutanlarımız ve kahraman jandarmamızla futbol maçı yaptık. Kazanan, dostluk oldu" dedi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Jandarma Şırnak Güncel Haberler

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