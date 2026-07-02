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Bakan Şimşek: Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu teknik bir güncelleme değil, stratejik bir gereklilik olarak görüyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AB ile yapılan Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nda Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun stratejik bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, - HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı kapsamında, Avrupa Komisyonu'nun Ekonomi ve Verimlilikten Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ile Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Şimşek, "Sabah gerçekleştirdiğimiz hükümetlerarası oturumda, küresel ekonomik görünümü, ortak sınamalarımızı ve iş birliğimizi ileri taşıyacak somut adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Sanayide iş birliği, yeni ticaret koridorları, enerji güvenliği, üçüncü ülkelerde ortak projeler ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi gündemimizin öne çıkan başlıklarıydı. Bütün bu başlıkların ortak noktası ise ekonomilerimizi daha rekabetçi ve daha dayanıklı hale getirmekti. Bu çerçevede Gümrük Birliği özel bir önem taşıyor. Biliyorsunuz Gümrük Birliği 30 yılı aşkın süredir ekonomik ilişkilerimizin temelini oluşturuyor. Ancak dünya değişti. Gümrük Birliği ise hala 1990'ların ekonomik gerçeklerine göre işliyor. Bugününün ekonomisi yalnızca sanayi ürünlerinden ibaret değil. Hizmetler, dijital ticaret, kamu alımları ve tarım artık ekonomik entegrasyonun ayrılmaz parçaları. Bu nedenle Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu teknik bir güncelleme değil, stratejik bir gereklilik olarak görüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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