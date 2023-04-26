Bakan Özer: Meslek liselerinde patent başvuruları yüzde 8 bin arttı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında patent, faydalı model, tasarım ve marka başvuru sayıları, 2020 yılına göre bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8 bin artışla 254'ten 20 bin 347'ye ulaştı" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında patent, faydalı model, tasarım ve marka başvuru sayıları, 2020 yılına göre bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8 bin artışla 254'ten 20 bin 347'ye ulaştı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü' nedeniyle mesleki ve teknik okulların bu alandaki çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Özer, meslek liselerinin yerli üretimdeki önemini vurgulayarak, "Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında, fikri ve sınai mülkiyet bilincinin oluşturulması, özgün ürün, proje ve tasarımların tescil edilerek ticarileşmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde patent, faydalı model, tasarım ve marka başvuru sayıları, 2020 yılına göre bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8 bin artışla 254'ten 20 bin 347'ye ulaştı. Tescil sayısı ise yüzde 3 bin 800 artışla 63'ten 2 bin 438'e çıktı" ifadelerini kullandı.Özer, tescili alınan 184 ürünün ise ticarileştirildiğini belirterek; bununla mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesine 200 milyonun üzerinde gelir sağlandığını açıkladı.