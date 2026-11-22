KURUM: COP SÜRECİNİ ÇÖZÜMSÜZLÜĞE SOKACAKLAR KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELİ

Antalya'da 9 Kasım'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ), ülkeler arasında nihai kararlar üzerindeki müzakereler devam ediyor. BM Sekreteryası tarafından bugün ilk olarak saat 09.00'da başlayacağı belirtilen, ardından 10.00'a ve sonra da 11.00'e ertelendiği duyurulan genel kurul toplantısından önce COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Salonu önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'YÜKSEK ORANDA UZLAŞI VAR'

Müzakerelerde çok önemli noktaya gelindiğini belirten Kurum, "Çalışıyoruz. Gayret gösteriyoruz. Çok önemli bir noktadayız. İstiyoruz ki birazdan sonuçla ayrılalım. Neticede biz açık olacağımızı, şeffaf olacağımızı, ilk gün ne söylüyorsak son gün de aynı şeyleri söyleyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettik. Bu kapsamda bir örtü kararı hazırladık biliyorsunuz. O örtü kararında ülkelerin görüşlerini aldık. Son halini dün gece itibarıyla verdik ve bunu da yine ülkelere gönderdik. Gördüğümüz, yüksek çoğunlukta uzlaşı var. Çok ufak tefek konular kaldı. Bu karar çıktığı zaman çok önemli işler başarmış olacağız" diye konuştu.

'SÖZ TARAFLARIN'

Örtü kararının kabul edilmesi için ülkelere çağrıda bulunan Kurum, "Arzumuz bu kararın çıkması. Biz genel kurulda bu kararın çıkması noktasındaki irademizi birazdan taşıyacağız. Söz tarafların. Eğer burada samimiyet varsa, gerçekten bir şey yapılmak isteniyorsa, bu salonda bunun yapılacağına inanıyorum. Onu da göreceğiz birazdan. Çıkmaması halinde, COP sürecini çözümsüzlüğe sokacakların kendilerini bu manada değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Niye çıkarmıyoruz? Niye ilerletmiyoruz? Eğer bu mücadelede gerçekten irade koymak istiyorsak, gerçekten ilerlemek istiyorsak bunun için hiçbir engel yok. Birazdan göreceğiz" dedi.

KARAR TASLAKLARINDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI

COP31'in kapanış genel kurulunda bazı karar taslakları üzerinde ülkeler arasında görüş ayrılıkları yaşandı. Rusya, iklim eğitimi, kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve toplumsal katılımı kapsayan 2027-2031 İklim Güçlendirme Eylem Planı'na (ACE) itiraz ederken, Avrupa Birliği, İngiltere, Meksika ve Panama bu itirazdan duydukları hayal kırıklığını dile getirdi. Afrika Grubu adına konuşan Gana ise gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolarlık iklim finansmanı hedefinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlere ve uzun vadeli iklim finansmanı karar taslağına ilişkin çekincelerini aktardı. Avrupa Birliği, finansman metninde daha fazla değişiklik yapılmasını uygun bulmadığını bildirdi. ACE konusunun sonraki toplantılarda yeniden ele alınması gündeme gelirken, uzun vadeli iklim finansmanı kararına ilişkin görüşmelerin sürdürülmesi öngörüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı