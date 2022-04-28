Bakan Kurum: "Her afette olduğu gibi yine yangın afeti sebebiyle de Muğla'mızın yanında olacağız" - Haberler

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Bakan Kurum: "Her afette olduğu gibi yine yangın afeti sebebiyle de Muğla'mızın yanında olacağız"

AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris Osmaniye Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarında açıklamalarda bulundu.

OSMANİYE (AA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris Osmaniye Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarında açıklamalarda bulundu.

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Osmaniye, Güncel, Haberler

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