Bakan Kurum: "Her afette olduğu gibi yine yangın afeti sebebiyle de Muğla'mızın yanında olacağız"
AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris Osmaniye Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarında açıklamalarda bulundu.
OSMANİYE (AA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmaris Osmaniye Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarında açıklamalarda bulundu.
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel