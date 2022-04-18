Bakan Kurum, Gebze Millet Bahçesi'nde incelemede bulundu (2)

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - 'MARMARA DENİZİNDE HERHANGİ BİR MÜSİLAJ POBLEMİ YOK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Cedit Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında son binanın yıkımına katıldı. Bir süre yıkımı izledikten sonra açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Marmara denizinde şuanda müsilaj problemi olmadığını söyleyerek, "Geçen sene Haziran ayında Marmara bölgemizde müsilaj problemiyle karşı karşıya kalmıştık. Burada 25 milyon vatandaşı ilgilendiren çok önemli bir çevre doğa koruma müsilajdan kurtulma projesi başlattık. Bu çerçevede Marmara Denizimizi özel koruma bölgesi ilan etmek ve 22 maddelik Marmara Denizini koruma eylem planı çerçevesinde adımlarımızı attık. Valilik, belediye, bilim insanlarının fikirleri doğrultusunda projelerimizi tek tek hayata geçirdik. Açıkçası bir seferberlik şuuruyla hareket ettik. Şu anda Marmara Denizinde herhangi bir müsilaj problemi yok. Bilim insanlarımızın verdiği görüş, fikir ve önerilerde bu noktada kısa vadede bir müsilajla karşılaşmayacağımız noktasında. Tabi bu musilajın hiç olmayacağı anlamına gelmiyor" dedi.

Bakan Kurum, "Şu anda bulunduğumuz yer yıllardır netice alınamamış Cedit Mahallesi'nde 500 riskli yapı vardı. 499 yapı yıkıldı ve son kalan 1 binanın da yıkımı temsili gerçekleştirildi. 1105 bağımsız bölümden oluşan ve İzmit'imize değer katacak projenin temellerini atıp 2023 yılında tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Kocaeli'nde etap etap riskli binaların dönüşümünü yapacağız." dedi.