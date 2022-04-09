Bakan Kurum, Emlak Konut-Uludağ Basket maçını izledi - Haberler

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Bakan Kurum, Emlak Konut-Uludağ Basket maçını izledi

AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde oynanan Başakşehir Spor Kompleksi'ndeki "Emlak Konut SK" ile "Uludağ Basket NBSD" maçını izledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde oynanan Başakşehir Spor Kompleksi'ndeki "Emlak Konut SK" ile "Uludağ Basket NBSD" maçını izledi.

Bakan Kurum, Emlak Konut-Uludağ Basket maçını izledi

Bakan Kurum, Emlak Konut-Uludağ Basket maçını izledi

Bakan Kurum, Emlak Konut-Uludağ Basket maçını izledi

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Emlak Konut, Uludağ, Güncel, Haberler

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