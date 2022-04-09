Bakan Kurum, Emlak Konut-Uludağ Basket maçını izledi
AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde oynanan Başakşehir Spor Kompleksi'ndeki "Emlak Konut SK" ile "Uludağ Basket NBSD" maçını izledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde oynanan Başakşehir Spor Kompleksi'ndeki "Emlak Konut SK" ile "Uludağ Basket NBSD" maçını izledi.