Bakan Kurum Bursa Çarşı Esnafını Ziyaret Etti ve Projeyi İnceledi

BAKAN KURUM BURSA ÇARŞI ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa ziyareti kapsamında Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi'ni ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, Bakanlığın hayata geçirdiği 'Bursa Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Meydan Projesi'ni yerinde inceledi. Esnaf ve vatandaşlar projeyle ilgili memnuniyetlerini dile getirdi. 'Bursa Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Meydan Projesi' kapsamında yeşil alan, sert zemin ve peyzajla beraber toplam 19 bin metrekare açık alan düzenlemesi yapıldı. Böylece Pirinç Han, İpek Han ve Bakırcılar Çarşısı'nı da içine alan bölge yeniden nefes aldı. Sağrıcı Sungur Mescidi ile birlikte yanındaki Şeyhülislam Esiri Mehmet Efendi Türbesi'nin bakım onarım çalışmaları tamamlandı.

METRUK YAPILAR YIKILDI

Ulu Cami ve etrafındaki Hanlar Bölgesi'nde tarihi silüeti bozan yapıların kaldırılması amacıyla acele kamulaştırma kararı alındı, 6-7 katlı 63 yapı yıkıldı. Hanlar Bölgesi'nin hemen altında ise 4 katlı, toplam 12 bin 500 metrekarelik alanda 500 araç kapasitesine sahip yer altı otoparkının yapımı da tamamlanma aşamasına geldi.