Bakan Kasapoğlu: Kadının rolünü, misyonunu birlikte güçlendireceğiz

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmirli kadınlarla bir araya geldiği, 'Kadın Sivil Toplum Kuruluşları, Kooperatifler ve Muhtarlar Toplantısı'nda, "Sporuyla, siyasetiyle, sanatı ve iş dünyasıyla kadının rolünü, misyonunu birlikte artıracağız, birlikte güçlendireceğiz.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmirli kadınlarla bir araya geldiği, 'Kadın Sivil Toplum Kuruluşları, Kooperatifler ve Muhtarlar Toplantısı'nda, "Sporuyla, siyasetiyle, sanatı ve iş dünyasıyla kadının rolünü, misyonunu birlikte artıracağız, birlikte güçlendireceğiz. Son 21 yıllık çabamız, bu anlamdaki liderimizin ortaya koyduğu performans, bizim en büyük referansımızdır" dedi.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği 'Kadın Sivil Toplum Kuruluşları, Kooperatifler ve Muhtarlar Toplantısı', İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ'ın ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın katılımıyla gerçekleşti.