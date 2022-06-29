Bakan Kasapoğlu, Çubuk'ta öğrenci yurdu inşaatını inceledi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapımı devam eden öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapımı devam eden öğrenci yurdunda incelemelerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Mezuniyet Töreni'nin ardından, Esenboğa Külliyesi içerisindeki toplam 4 bin kişi kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurdunun inşaatını ziyaret etti. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait öğrenci yurdundaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, tesisin yeni eğitim ve öğretim yılında hizmete gireceğini söyledi. Kasapoğlu, çalışmaların yetiştirilebilmesi halinde bu yurdun 15 Temmuz-1 Eylül arasında 18-25 yaş grubu gençlerin ücretsiz konaklaması hizmetinde de kullanılabileceğini aktardı. İncelemeleri sırasında Bakan Kasapoğlu'na, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da eşlik etti. AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel Mehmet Kasapoğlu Ankara Güncel Haberler

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