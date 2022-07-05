Bakan Karaismailoğlu: "2053 yılı hedefimiz, demiryolunda taşınan yük miktarını yıllık 38 milyon tondan, 440 milyon tona çıkarmaktır" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan Dörtlü Bakanlar Koordinasyon Konseyi ilk toplantısına ve protokol imza törenine katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan Dörtlü Bakanlar Koordinasyon Konseyi ilk toplantısına ve protokol imza törenine katıldı. AA / Kenan Yeşilyurt - Güncel Adil Karaismailoğlu Bulgaristan Macaristan Türkiye Güncel Haberler

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