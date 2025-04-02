Bakan Kacır: "Boykot çağrılarıyla Türkiye ekonomisine zarar verilecek, maksatları bu"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, boykot çağrılarının asıl amacının Türkiye ekonomisine zarar vermek olduğunu belirterek, "Türkiye'ye, Türkiye'nin üretim gücüne, istihdamına, emekçilerine, esnafına, girişimcilerine, sanayicilerine, topyekun milletimize zarar verme teşebbüsüdür bu." dedi.

Kacır, A Haber canlı yayınında telefon bağlantısıyla katıldığı programda, bazı kişi ve kuruluşların, sosyal medya mecralarından "2 Nisan'da ticareti durduralım" şeklindeki boykot çağrılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'ye, Türk ekonomisine zarar vermeye teşebbüs eden bu tür girişimlere asla fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Kacır, ana muhalefet partisinin kendi içinde büyük bir savrulma yaşadığını, iç çekişmelerin sonucu açığa çıkan yolsuzlukların üstünü örtme çabasıyla sokak çağrıları yaptıklarını ve şimdi de boykot çağrılarıyla gündemi değiştirmeye ve ülkeye zarar vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Bu yolun onlar için bir "çıkmaz sokak" olduğunu belirten Kacır, "Buradan hiçbir yere varamazlar. Türk milleti feraset, basiret sahibidir. Milletimiz asla bu tür oyunlara gelmez. Bu boykot çağrılarıyla kime zarar verilmek isteniyor? Bizim hasımlarımıza mı, rakiplerimize mi, diğer ülkelere mi? Yani bu çağrılar nihayetinde kime zarar vermiş olacak? Türk ekonomisine zarar vermiş olacak, maksatları bu. Türkiye'ye, Türkiye'nin üretim gücüne, istihdamına, emekçilerine, esnafına, girişimcilerine, sanayicilerine, topyekun milletimize zarar verme teşebbüsüdür bu. Dolayısıyla buna ben milletimizin asla prim vermeyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Gündemi değiştirme maksadı var"

Kacır, bu boykot çağrılarına önce bazı yayın kuruluşlarından başlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sonra milli markalar arasında birtakım ayrıştırıcı yaklaşımlarla listeler oluşturdular, 'boykot edeceğiz' dediler. Nihayetinde 2-3 gün içerisinde Türkiye ekonomisini zarara uğratmaya dönük bu girişimi de adeta ağızlarındaki bakla gibi çıkarmış oldular. Başından beri nihayetinde ülkeye zarar verme, gündemi değiştirme maksadı var. İçine düştükleri çukurdan çıkamayacaklarını bildiklerinden, milletimizin olanın bitenin farkına varmasını engellemeye dönük bir çaba. Bunu böyle farklı yöntemlerle adım adım devreye sokmaya çalıştılar ama asla başarılı olamayacaklar. Allah'ın izniyle emekçilerimiz, sanayicilerimiz işinin başındadır. Türkiye çok büyük bir üretim ülkesidir."

"Yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı büyüttük"

İktidarları döneminde Türkiye'de sanayi istihdamının 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükseldiğini vurgulayan Kacır, Türkiye'nin OSB'lerinin sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da üretim üssüne dönüştüğünü kaydetti.

Kacır, OSB'lerde çalışan sayısının 415 binden 2 milyon 700 bine çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz yatırımı, istihdamı, üretimi, ihracatı büyüttük. Biz Türk milletinin ekmeğini büyüttük. Şimdi Türk milletinin ekmeğine kastetmeye çalışanlar var. Hepimiz milletçe Türkiye'ye topluma zarar verme çabası içinde olan bu tür teşebbüslere gereken cevabı Allah'ın izniyle vereceğiz. Ben yarın da sonraki günlerde de Türkiye'nin üretim gücüne, değer, tedarik zincirine, girişimcilerine, sanayicilerine, emekçilerine, esnafına zarar veremeyeceklerini ve Türkiye'nin bölgesinin parlayan yıldızı olarak ortaya çıkan yeni küresel konjonktürde dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri olma iddiasını güçlenerek sürdüreceğini vurgulamak istiyorum. Biz bunlara 'üretim düşmanı' olduklarını hatırlattığımızda zorlarına gidiyor. Türkiye'nin yerli ve milli markalarına kastetmek, ekonomisini durdurma çağrıları yapmak üretim düşmanlığı değil de nedir?"

"Hayatımıza olması gerektiği gibi devam edeceğiz"

Kacır, başta bu çağrıları yapan ana muhalefet partisi olmak üzere tüm muhalefet partilerinden Türkiye'nin, Türk milletinin ve ekonomisinin yanında olmalarını beklediklerinin dile getirdi.

Siyaset adamlığının da devlet adamlığının da bunu gerektirdiğinin altını çizen Bakan Kacır, "Milletin ekmeğine göz dikmeye, milletin aşına, işine zarar vermeye asla demokratik süreçler içerisinde yer yoktur. Bunlar yanlış işlerdir. Bu, çağrıları yapanlara kaybettirir. Milletimiz yeniden kimin üretimden yana durarak Türk milletinin ekmeğini büyüttüğünü, kimin üretim düşmanı ve Türk ekonomisine zarar verme çabası içinde olduğunu bu vesileyle görmüş oldu." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "alışverişlerin öne çekilmesine yönelik çağrısını" da değerlendiren Kacır, şunları kaydetti:

"Kıymetli Ticaret Bakanımız Ömer Bolat Bey'in çağrısı çok isabetli. Bunlara verilecek en güzel cevaplardan biri de budur. Biz hayatımıza Allah'ın izniyle olması gerektiği gibi devam edeceğiz. Üretmeye, alışveriş yapmaya, esnafımıza, emekçimize, müteşebbisimize kazandırmaya Türkiye'nin ekonomisinin çarklarının daha hızlı dönmesini sağlamaya, ekmeğini, aşını büyütmeye elbirliğiyle devam edeceğiz. Ben zaten bu çağrıların milletimizde hiçbir karşılığı olmadığını bizzat gözlemliyorum. Türkiye büyüyecek, Türk ekonomisi büyüyecek, Türkiye yoluna çok daha güçlü şekilde devam edecek. Önümüzde yepyeni bir fırsat penceresi var. Dünyada adeta hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme giriyoruz ve Türkiye sahip olduğu üretim kabiliyetleriyle bu dönemin parlayan yıldızı. Avrupa'nın en önemli üretim tedarik üssü tedarik merkezi. Bizim hedefimiz bütün bu dönüşüm sürecinde Türkiye'yi çok daha güçlü çıkarmaktır. Son 22 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde attığımız adımlar, ortaya koyduğumuz projeler, kurduğumuz altyapılar Türkiye'nin önümüzdeki dönemin kazanan güçlerinden, kazanan ülkelerinden biri olmasını sağlayacaktır."