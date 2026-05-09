Bakan Kacır: Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada lideriz

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından düzenlenen İlham Verici İyi Yönetim Uygulamaları Forumu (Inspiring Best Practices) (IBPF) bu yıl 12. kez kapılarını açtı. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te gerçekleştirilen foruma Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci İnci ile çok sayıda yönetici ve öğrenci katıldı. 'Value over Valuation' temasıyla düzenlenen forum, girişimcilik ekosistemini yalnızca finansal büyüklükler üzerinden değil, yarattığı değer, etki ve sürdürülebilir katkılar üzerinden ele alan yaklaşımıyla dikkat çekti.

'ÜLKEMİZİ KÜRESEL ÜRETİMİN MERKEZ ÜSLERİ ARASINA TAŞIDIK'

Forumda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; planlı sanayileşme hamlelerimizle, katma değerli üretimi önceleyerek, Ar-Ge kültürünün özel sektör firmalarımız tarafından benimsenmesini sağlayarak, nitelikli insan kaynağına yatırım yaparak ülkemizi küresel üretimin merkez üsleri arasına taşıdık. 2002 yılında 41 milyar dolar olan sanayi katma değerini 250 milyar dolara yaklaştı. Bugün askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada; ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, çelik ve ağaç ürünlerinde Avrupa'da lideriz. Alüminyum, düz cam, seramik, plastik mamul, motorlu taşıtlar, rüzgar türbini üretiminde Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasındayız. Elbette etkin Ar-Ge teşvik mekanizmamızla oluşturduğumuz inovasyon altyapısıyla; 2002'de 1,2 milyar dolar olan Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarını 19,9 milyar dolara yükselttik. 2002'de 29 bin olan Ar-Ge personeli sayımız 310 bini aştı. Bugün kendi insansız hava araçlarını, füzelerini, mühimmatını, jet motorlarını, uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini kendi imkanlarıyla geliştiren ve üreten bir ülkeyiz. Eş zamanlı devrimlerle büyük bir dönüşüm geçiren otomotiv sektöründe, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen bize ait olan TOGG ile küresel sahnedeki yerimizi aldık. Elektrikli, bağlantılı, otonom ve akıllı mobilite teknolojilerini ülkemiz adına yeni bir atılım sahasına dönüştürüyoruz" dedi.

'GÜVENLİ DİJİTAL EKONOMİNİN MERKEZİ HALİNE GELECEĞİZ'

Bakan Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde Nükleer reaktörlerden kuantum teknolojilerine, yarı iletkenlerden yapay zekaya pek çok alanda atacağımız adımlarla, ülkemizi yüksek teknolojili üretimde bir üst lige taşıyacağız. Fiber iletişim, 5G ve bulut bilişim altyapı yatırımlarımız, yerli ve milli siber güvenlik çözümlerimizle, güvenli dijital ekonominin merkezi haline geleceğiz. Bu dönem; Türkiye'yi yüksek teknolojide bölgesinde merkez, dünyada ise oyun kurucu bir güç haline getirmek için her zamankinden daha güçlü ve kararlı adımlar attığımız bir dönem olacak. Teknoloji girişimciliğini; bu dönüşümün lokomotifi olarak görüyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda; girişimcilerimizi fikir aşamasından küresel pazarlara uzanan yolculuklarında yalnız bırakmayan bütüncül bir destek mekanizması oluşturduk. Toplumun her kesiminden yeteneklerin girişimcilik yolculuğuna katılmasını sağlayan adımlarımızla Türkiye bugün teknoloji girişimciliğinde Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden biri haline geldi. 2019'da ülkemizde milyar dolar değerlemeyi aşan tek bir teknoloji girişimi bulunmazken; bugün 8 unicorn'umuz, bizim tabirimizle 8 Turcorn'umuz bulunuyor. Teknoloji girişimlerimiz; yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden oyun teknolojilerine pek çok alanda küresel sahnede büyük başarılara imza atıyorö diye konuştu.

Bakan Kacır, "Teknoloji girişimlerimize gerçekleştirilen yatırımların ivmesi de ekosistemimizin ulaştığı yüksek olgunluk seviyesini teyit ediyor. Ülkemizde teknoloji girişimlerine yapılan yatırımlar, 2011-2015 döneminde 280 milyon dolar, 2016-2020 döneminde ise 515 milyon dolardı. Geçtiğimiz beş yılda ise bu tutar 5,6 milyar doları aştı. 2030 yılına kadar ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin yeşermesi ve Turcorn'larımızın toplam 100 milyar dolar değerlemeye ulaşması hedefimizdir. Bu yolculukta her ölçekteki girişimcinin ihtiyacına yanıt veren programları harekete geçiriyoruz. Milyar dolar değerlemeye ulaşma potansiyeline sahip girişimlerimizin ihtiyaçlarına yanıt veren 'Turcorn 100 Programı'nı hayata geçirdik. Teknoloji alanında profesyoneller ve yenilikçi girişimler için ülkemizi çekim merkezi haline getiren Türkiye Tech Visa Programımızla 97 ülkeden 5 binden fazla teknoloji profesyonelini Türkiye'ye çekmeyi başardık" şeklinde konuştu.

Program sonunda Fatih Kacır'a hediye ve çiçek takdimi yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı