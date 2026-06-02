Bakan Işıkhan: İsviçre'deki Türklerle gurur duyuyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Artık evlatlarımız İsviçre'de çok önemli stratejik konumda bulunuyorlar. Birçok siyasetçi, bilim insanı, akademide başarılı kardeşlerim var. Sizlerin eseri olan yavrularımızla da gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum." dedi.

Işıkhan, İsviçre Türk Toplumunun (İTT) ev sahipliğinde Zürih'te Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

İTT Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazıl Çorman, İTT Başkanı Suat Şahin, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinden müşavirler, Zürih Başkansolosluğundan yetkililer, Türk vatandaşları ve STK temsilcileri katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 114. Uluslararası Çalışma Konferansı vesilesiyle İsviçre'de bulunduklarını aktaran Işıkhan, "İsviçre'de bulunurken de siz değerli kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla bir araya gelmek, hatır sormak, ihtiyaçlarınızı, sıkıntılarınızı belirlemek için bu toplantıyı gerçekleştirdik." dedi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam, sevgi ve muhabbetlerini İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarına ileterek, İsviçre'nin ekonomik, kültürel, akademik ve diğer alanlardaki gelişmesi ile ilerlemesinde Türk toplumunun çok önemli katkıları olduğunu söyledi.

"Burada çok önemli başarılara imza atan bir toplulukla karşı karşıyayız." diyen Işıkhan, Türk toplumunun yaptığı her çalışma, faaliyet ve elde ettiği her başarıdan mutluluk ve gurur duyduklarını vurguladı.

"Birbirimize destek vermek dışında bir şansımızın olmadığını düşünüyorum"

Işıkhan, İsviçre Türk toplumunun değiştiği ve dönüştüğüne değinerek, dördüncü kuşağa geldiğini belirtti.

"Artık evlatlarımız İsviçre'de çok önemli stratejik konumda bulunuyorlar. Birçok siyasetçi, bilim insanı, akademide başarılı kardeşlerim var. Sizlerin eseri olan yavrularımızla da gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullanan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kardeşlerimizin sorunlarının belirlenmesi ve ihtiyaçları varsa bunların giderilmesi hususunda kendilerine talimat verdiğini vurguladı.

Işıkhan, Türkiye ne kadar güçlü olursa Avrupa'nın farklı şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlarının da o kadar güçlü olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin bir ateş çemberinde yaşadığına değinen Işıkhan, şunları kaydetti:

"Hep birlikte olmak, kenetlenmek ve birbirimize destek vermek dışında bir şansımızın olmadığını düşünüyorum. Biz birbirimizin yapmış olduğu çalışmalardan gurur duyacağız. Üretim, eser üretmek, proje üretmek, hizmet üretmek noktasında biz birbirimize destek vereceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizim en önemli çalışmalarımızın başında doğumdan önce başlayan doğumdan sonrasına kadar süren çok önemli işlevleri yerine getiriyoruz. Öncelikle sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği bizim için çok önemli ve yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bizlere çok önemli görevler düşüyor."

Işıkhan, teknolojik anlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak çok önemli bir süreç içerisine girdiklerine işaret ederek, dijital dünya ve yapay zekanın gündemde olduğuna işaret etti.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili başvurularının doğrudan ataşelikler tarafından alınması noktasında bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Işıkhan, "Burada elçiliklerimiz bünyesinde bulunan müşavirlik ve ataşeliklerimize doğrudan başvuru yapabileceksiniz ve bu sorunlarınızın, ihtiyaçlarınızın, dilekçelerinizin yanıtlanması noktasına biz destek vereceğiz. Bu noktada da kanuni bir düzenleme gerçekleştiriyoruz Ankara'da. İnşallah o yasa çıktıktan sonra da hizmetlerimiz hem daha hızlı hem daha erişilebilir olacak hem de kapsayıcılığını artırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Yurt dışındaki temsilciliklerimizin temel odağı insan odaklı çalışmak"

Büyükelçi İncesu, Zürih'te Türk toplumuyla bir araya gelen Bakan Işıkhan'a ve ev sahipliğinden ötürü İTT'ye teşekkür etti.

İncesu, "Yurt dışındaki temsilciliklerimizin temel odağı insan odaklı çalışmak. Konsolosluk hizmetlerinin en iyi, hızlı ve etkin şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması bizler için en önemli görevlerden biri." dedi.

Türk vatandaşlarının bulundukları toplumda huzur içinde olmalarının ve onların yaşadığı toplumda aktif olmalarının önemine işaret eden İncesu, yurt dışındaki Türklerin anavatan ile bağlarını koparmamasının anlamına da işaret etti.

İTT'nin bu sıcak yuvasında buluşmaktan memnuniyet duyduklarını kaydeden Başkonsolos Çorman, İsviçre'deki Türk toplumunun yakalamış olduğu birlikteliği görmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi ve bu birlikteliği daha da güçlendirmek için başkonsolosluk olarak ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Öte yandan Işıkhan, İsviçre'deki programları kapsamında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre tarafından düzenlenen toplantıya da katıldı.

Avrupa başta olmak üzere yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda güçlü bir şekilde yer alması için faaliyetler yürüten UID ailesine çalışmalarında başarılar dileyen Bakan Işıkhan, UID İsviçre Başkanı Yasin Karacaoğlu ve yönetimine ev sahiplikleri için teşekkür etti.