Bakan Işıkhan, SGK'nin 36 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ettiğini duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 27'si yerli üretim toplam 36 ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine eklendiğini duyurdu. Yeni ilaçlar, hemofili, diyabet, enfeksiyon gibi çeşitli tedavi alanlarını kapsıyor.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, SGK aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini kesintisiz şekilde güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan, farklı tedavi alanlarına yönelik 27 tanesi yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik. Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum."

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım
