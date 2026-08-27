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SGK borçlarında son gün 31 Ağustos: 131,2 milyar lira yapılandırıldı

SGK borçlarında son gün 31 Ağustos: 131,2 milyar lira yapılandırıldı
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Bakan Işıkhan, SGK borçları için tecil ve taksitlendirme başvurularında son günün 31 Ağustos olduğunu, 103 bin 852 işveren ve BAĞ-KUR sigortalısının yararlandığını, 131,2 milyar lira borcun kapsama alındığını açıkladı.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına yönelik tecil ve taksitlendirme başvurularında son günün 31 Ağustos olduğunu belirterek, bugüne kadar 103 bin 852 işveren ve 4/b (BAĞ-KUR) sigortalısının düzenlemeden yararlandığını, 131,2 milyar liradan fazla borcun tecil ve taksitlendirme kapsamına alındığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nın borçlarına yönelik tecil ve taksitlendirme başvurularına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 16 Haziran'dan bugüne kadar 103 bin 852 işveren ve 4/b (BAĞ-KUR) sigortalısının düzenlemeden yararlandığını belirten Işıkhan, toplam 131,2 milyar liradan fazla borcun tecil ve taksitlendirme kapsamına alındığını kaydetti.

Başvurularda son günün 31 Ağustos olduğunu hatırlatan Işıkhan, başvurularda yaşanabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezlerinin 29-30 Ağustos hafta sonunda da kesintisiz hizmet vereceğini belirterek,  işverenler ve sigortalı çalışanlara başvurularını son güne bırakmamaları çağrısında bulundu.

Işıkhan, üretim ve istihdamı güçlendirmeye ve vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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