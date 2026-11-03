Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Göktaş Mersin'e selden etkilenenler için 11 milyon lira aktarıldığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, selden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçları için Mersin'e ilk etapta 11 milyon lira aktarıldığını bildirdi. Göktaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerinin saha incelemesi ve hane ziyaretlerine başladığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, afetten etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta Mersin'e 11 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Afetten etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta ilimize 11 milyon lira kaynak aktardık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerimizle saha incelemelerimizi ve hane ziyaretlerimizi başlattık. Bakanlık olarak ilgili kurumlarımızla eş güdüm içinde vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığı, zirai tohumlama için drone geliştirdi

Test uçuşu tamam! Ülkü Ocakları'ndan Bahçeli'yi mest edecek proje
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Televizyon kanallarından radikal karar! Bu akşam üç dizi yayınlanmayacak

Televizyon kanallarından radikal karar! Yeni dönem başlıyor

Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı

Askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu
Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! Merkezinde Kudüs var

Bahçeli'den dünyaya yeni ittifak çağrısı! İşaret ettiği yer çok kutsal
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! Nükleer santral için iş birliği zaptı imzalandı

Erdoğan'dan 8 yıl sonra gerçekleşen ziyarette "nükleer santral" imzası
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber

Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açan isimden haber var
Demet Akalın'a ikinci çocuk sorusu! Verdiği yanıt herkesi güldürdü

Demet Akalın'dan çocuk sorusuna bomba yanıt: Bir Google'la
Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler

Geceye damga vuran paylaşım! Apar topar sildiler