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Fidan ile Sudanlı mevkidaşı ilişkileri ele aldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudanlı mevkidaşı Muhyiddin Salim ile Ankara'da görüştü. Görüşmede siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler ile Sudan'daki çatışmaların çözümü ve insani yardımlar ele alındı. Fidan, Sudan'ın egemenliğine destek mesajı verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhyiddin Salim ile görüşmesine ilişkin, "Sudan'la ilişkilerimizin siyasi, ekonomik ve ticari boyutlarını kapsamlı şekilde ele aldık." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Sudanlı mevkidaşı Salim ile Ankara'da bir araya geldiklerini aktardı.

"Görüşmelerimizde, Sudan'la ilişkilerimizin siyasi, ekonomik ve ticari boyutlarını kapsamlı şekilde ele aldık." ifadesini kullanan Fidan, ülkedeki çatışmaların çözümüne yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini, Sudanlı kardeşlerinin insani ihtiyaçlarını karşılamaya dönük çalışmaları ve Sudan'ın yeniden inşası sürecinde kalkınma yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Fidan, mevkidaşıyla başta Afrika Boynuzu olmak üzere, bölgedeki gelişmelere ve küresel güvenlik meselelerine dair kapsamlı istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Dışişleri Bakanı Fidan, şunları kaydetti:

"Tarihi ve köklü bağlara sahip olduğumuz Sudan'ın bağımsızlığı, egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik ilkeli tutumumuzu sürdürecek, ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve eşit ortaklık anlayışıyla derinleştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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