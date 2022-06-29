Bakan Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'ı kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'ı kabul etti

AA - Enes Yalçın - Güncel
Bakan Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'ı kabul etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ı makamında kabul etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ı makamında kabul etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Eskişehir'e ilişkin değerlendirmelerde bulunulan görüşmede, Çalışkan'ın kente ilişkin talep ve önerilerini Bakan Dönmez'e ilettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışkan, Eskişehir'e yapılan her yatırım ve projenin takipçisi olduklarını belirterek, doğal gaz olmayan dış ilçe kalmaması için çalışmalara son hızıyla devam edildiğini aktardı.

Bakan Fatih Dönmez ile görüşmesinde, Günyüzü, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde devam eden doğal gaz çalışmalarındaki son duruma dair bilgiler edinerek, şehre ilişkin yeni taleplerini ilettiklerini duyuran Çalışkan, "Bazı dış ilçelerimizde dağıtım hattına uzaklık ve coğrafi koşullar gibi zorlu şartlar olsa dahi hemşehrilerimizi doğal gaz konforuyla buluşturmak için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Bakanımıza şehrimize ilişkin gösterdiği ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Enes Yalçın - Güncel

Fatih Dönmez Eskişehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title