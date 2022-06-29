Bakan Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'ı kabul etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ı makamında kabul etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Eskişehir'e ilişkin değerlendirmelerde bulunulan görüşmede, Çalışkan'ın kente ilişkin talep ve önerilerini Bakan Dönmez'e ilettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışkan, Eskişehir'e yapılan her yatırım ve projenin takipçisi olduklarını belirterek, doğal gaz olmayan dış ilçe kalmaması için çalışmalara son hızıyla devam edildiğini aktardı.

Bakan Fatih Dönmez ile görüşmesinde, Günyüzü, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde devam eden doğal gaz çalışmalarındaki son duruma dair bilgiler edinerek, şehre ilişkin yeni taleplerini ilettiklerini duyuran Çalışkan, "Bazı dış ilçelerimizde dağıtım hattına uzaklık ve coğrafi koşullar gibi zorlu şartlar olsa dahi hemşehrilerimizi doğal gaz konforuyla buluşturmak için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Bakanımıza şehrimize ilişkin gösterdiği ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.