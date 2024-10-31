Bakan Ersoy: İlk 9 aylık dönemde ülkemize 49 milyon 181 bin turist geldi

KÜLTÜR VE Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Birliği Derneği'nin (TÜROB) Taksim'de düzenlediği Ekim ayı bilgilendirme toplantısına katıldı.Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra, Türkiye Otelciler Birliği Derneği Başkanı Müberra Eresin ve dernek üyeleri katıldı. Bakan Ersoy, "Bugün açıklanan üçüncü çeyrek verilerine göre yılın ilk 9 aylık döneminde ülkemize 49 milyon 181 bin turist geldi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine baktığımızda bu rakamın 45 milyon 230 bin olduğunu görüyoruz. Bu sene yaklaşık yüzde 9'a yakın bir artışı bu sayede yakalamış olduk." diye konuştu.

'BU SENE GELİRLERİMİZ BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 6.6 ORANINDA ARTMIŞ OLDU'

Ekim ayı değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Ersoy, "Türkiye olarak turizmde son yıllarda yüzleri güldüren bir trendi yakalamanın gururunu yaşıyoruz. 2023 yılında turist sayımız ve turizm gelirlerimiz rekor seviyelere ulaşmıştı. Bu yılın ilk çeyreğinden itibaren de hızla bir ivmeyle yükselme trendi yakaladık. Bu başarı, sizlerin olağanüstü çabaları, tüm sektör paydaşlarının emekleri ve turizm alanında yapılan güçlü yatırımların bir sonucu. Bugün açıklanan üçüncü çeyrek verilerine göre yılın ilk 9 aylık döneminde ülkemize 49 milyon 181 bin turist geldi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine baktığımızda bu rakamın 45 milyon 230 bin olduğunu görüyoruz. Bu sene yaklaşık yüzde 9'a yakın bir artışı bu sayede yakalamış olduk. Kişi başı gecelik harcama rakamlarına baktığımızda da sevindirici rakamları görüyoruz. Yine ilk 9 ayda yabancı ziyaretçilerin harcamaları 107 dolara yükselirken yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın harcamaları ise 65 dolar olarak gerçekleşti. Turizm gelirlerimiz bu yılın ilk çeyreğinde 46.9 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde gelirimiz 44 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu sene gelirlerimiz bir önceki yıla oranla yüzde 6.6 oranında artmış oldu."dedi.

'TÜRKİYE KÜRESEL TURİZMDE ÖNCÜ BİR MARKA OLACAK'

Bakan Ersoy, "Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz 23.2 milyar dolarlık gelirin bir çeyrekte elde ettiğimiz en yüksek turizm geliri olarak tarihe geçtiğini de hatırlamak isterim. Bu başarıları sadece rakamlardan ibaret görmemek gerekiyor. Turist sayısındaki bu artış, yalnızca otellerimize değil, bölgesel kalkınma ve yerel istihdama da büyük katkılar sağlıyor. Turizmi 81 ilimize yayma vizyonumuza hızla ilerletiyoruz. Bizim için hedefler çok net Türkiye, küresel turizmde öncü bir marka olacak. Bu hedef doğrultusunda atılan adımlar, hizmet kalitesinden sürdürülebilirliğe, dijitalleşmeden inovasyona kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Dijital dönüşümden sürdürülebilir turizm politikalarına kadar pek çok konuda projelerimizi hızla hayata geçiriyoruz. Turizm alanındaki tüm gelişmelerin çevreyle uyumlu olmasını sağlamak, bizim temel önceliklerimizden biridir" şeklinde konuştu.

'HEDEFİMİZ TURİZM GELİRLERİNİ DE ARTIRMAK'

Ersoy, "Bir diğer hedefimiz de yalnızca turist sayısını artırmak değil, aynı zamanda turizm gelirlerini de artırmak. Yüksek katma değerli, nitelikli turizmi teşvik ediyoruz. Lüks turizmden sağlık turizmine, gastronomiden kültür turizmine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan işletmelerimiz, küresel turizm pazarında iddialı bir konum elde ettiler. Bir diğer önemli görevimiz de kültürel mirasımızın korunması… Bakanlık olarak, kültürel mirasımızın korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla, birçok restorasyon ve koruma projelerini hayata geçiriyor, tarihi yapılarımızı geleceğe taşıyoruz. Kültürel miras projeleri kapsamında, Anadolu'nun dört bir yanındaki ören yerlerini ve müzeleri restore ediyor, dünya miras listemizdeki varlıklarımızı özenle koruyoruz. Türkiye olarak, sahip olduğumuz bu eşsiz mirası yalnızca korumakla kalmıyor, onu dünyaya tanıtmak için de büyük bir gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

'SENE SONU HEDEFİMİZİ 61 MİLYON ZİYARETÇİ OLARAK REVİZE EDİYORUZ'

TÜROB Başkanı Müberra Eresin de programda bir konuşma yaptı. Turizm sektörünün istihdam yaratmada lider konumda olduğunu dile getiren Eresin, "2024 yılı sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sayın Bakanımızla birlikte aynı paralelde 60 milyar dolar turizm geliri ve 60 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı temel hedefimiz olarak belirlemiş ve benimsemiştik. Memnuniyetle belirtmek isterim ki, ziyaretçi sayımız Eylül ayı sonu itibariyle 49 milyon 100 bin sayısına ulaştı. Sene sonu hedefimizi bakanlığımızla birlikte bizler de 61 milyon ziyaretçi olarak revize ediyoruz. Sektörümüzün istihdam sağlamada önemi her geçen gün artmakta. SGK'nın son açıklanan resmi verilerine göre temmuz 2024 ay sonu verilerine baktığımızda 545 bini konaklama, 860 bini yiyecek içecek, 78 bini seyahat acentesi, 41 bini de havayolu olmak üzere, turizm sektöründe çalışan sayısının 1 milyon 525 bin kişi olduğu SGK tarafından açıklanmıştır. Bugün itibariyle baktığımızda 1 milyon 700 bini geçtiğini tahmin ediyoruz. Bu sonuçla ülkemizdeki toplam istihdam içerisinde yüzde 9.08 oranıyla turizm tüm sektörler arasında lider konuma gelmiştir" dedi.