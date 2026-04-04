Bakan Ersoy: Artık her yıl kendini aşan ve yeni rekorlar kıran bir Türk turizmi var

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen AK Parti Genel Merkez Akdeniz Bölgesi Strateji Toplantısı'na katıldı. Toplantıda AK Parti Antalya milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Serap Yazıcı Özbudun, MKYK Üyesi Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ile Antalya'nın yanı sıra Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Burdur, Isparta ve Mersin illerinin il ve ilçe başkanları da yer aldı.

'GELİRLERİMİZİ YÜZDE 109 ORANINDA ARTIRMIŞIZ'

Bakan Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada, genel merkez nezdinde gerçekleştirilen 3 günlük toplantının önemine işaret etti ve yeni bir düzene ve döneme doğru evrilen küresel yapıda, milletin huzur ve refahını teminat altına almak, ülkenin güçlü, lider ve her alandan tam bağımsız yarınlarını inşa etmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Ülkedeki kültür ve turizm potansiyelini en üst fayda yaşanacak hizmetle eserlere dönüştürmekte çok ciddi mesafeler kat ettiklerini aktaran Bakan Ersoy, "Artık ürün ve pazar çeşitliliği artmış, kıyılara hapsolmaktan kurtarılarak ülke geneline yayılmış, gastronomiden kültür varlıklarına farklı unsurların özne haline getirildiği ve ilgi gördüğü, tesis kalitesinden yetişmiş insan kaynağına, sağlıktan sürdürülebilirliğe özgür ve öncü çalışmalarıyla örnek alınan; neticede her yıl kendini aşan ve yeni rekorlar kıran bir Türk turizmi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomide stratejik sektör olarak ilan ettiği turizmde son 8 yılda gelirlerimizi yüzde 109 oranında artırmışız. Covid-19 gibi benzeri görülmemiş bir krizle, etrafımızda yaşanan savaşlara ve siyasi gerilimlere rağmen 2017- 2025 yılları arasında ülkemizde turizmde böylesi muazzam bir sıçrama yaptırmayı hamdolsun hep beraber başardık" dedi.

'TÜRK DİZİLERİ, 170 ÜLKEDE 1 MİLYARDAN FAZLA İNSANA ULAŞIR HALE GELDİ'

Kültür ve sanat sahasında ise uluslararası alanda heyecanla takip edilen bir Türkiye'nin gururunu yaşadıklarını kaydeden Bakan Ersoy, "Sinema filmlerimiz dünyanın en prestijli ödüllerinde sahnede yerini alıyor. Türk dizileri, yaklaşık 170 ülkede 1 milyardan fazla insana ulaşıyor. Sinema Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile farklı destek ve iş birliği projeleri üzerinden her iki sektörümüze de çok ciddi destekler sunmayı sürdürüyoruz. Hem ülkemizin tanıtım noktasında benzersiz bir enstrümanını devreye almış oluyoruz hem de 1 milyar doları aşan ihracat geliriyle halihazırda dünyanın en büyük 3 televizyon endüstrisinden birine sahip olan ülkemizin bu güçlü ekonomik kaleminin, kültür diplomasisi aracının daha da güçlenmesine katkı sunuyoruz" diye konuştu.

'TÜRK ARKEOLOJİSİNİN ALTIN ÇAĞINI BAŞLATMIŞ OLDUK'

'Geleceğe Miras' ile Türk arkeoloji tarihinin en kapsamlı kazı, restorasyon, ihya ve inşaat projelerini hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Ersoy, şöyle devam etti: "Başlattığımız sürece 65 ilimizde 255 kazı çalışmasını dahil etmiş bulunuyoruz. Ülkemizde arkeolojik kazıları yılın bütününde devam edecek şekilde yeniden düzenledik. Her birine Türk kazı koordinatörü ve kazı başkanı atadık. Yabancı kazıları da bu uygulamaya dahil ederek milli ve yerli bir arkeoloji atılımı gerçekleştirdik ve Türk arkeolojisinin altın çağını başlatmış olduk. Süreçte 15 binin üzerinde eser müzelerimize kazandırıldı. 2025 yılında yürütülen arkeolojik çalışmaların toplam sayısı 776'ya ulaşmış olup, inşallah bu sayı 800'ü de aşmış olacak. Geleceğe Miras kapsamında 27 müze ve ören yerinde uygulamaya aldığımız gece müzeciliği kapsamında da 2025 yılında 600 bin ziyaretçi ağırlandı. Bugüne kadar 7,5 milyar destek aktardığımız Geleceğe Miras projesiyle arkeoloji istihdam yaratan, yerel kalkınmayı destekleyen ve turizme doğrudan katkı sağlayan stratejik bir alana dönüşmüştür. Taş Tepeler projemizle de insanlığın tarihine dair bilinenleri, geçmişe heyecan verici pencere açmaya devam ediyoruz. Bu projede 15'i Türk ve 21 yabancı olmak üzere toplam 36 akademik kurulun katılımıyla eşsiz bir uluslararası bilimsel iş birliği yürütülmektedir. Sözün özü hem ecdadımızın eşsiz medeniyet mirasına hem de bu toprakların ev sahipliği yaptığı bütün medeniyetlerin emanetlerine sahip çıkmayı ve ülkemiz için en yüksek faydayı sunacak şekilde kültür turizm sahasına dahil etmeyi sürdüreceğiz."

'YATAK KAPASİTESİ 684 BİN 681 KİŞİYE ULAŞTI'

Akdeniz Bölgesi'ne 2002- 2025 yılları arasında yaklaşık 26,9 milyar lira kültür ve turizm yatırımı gerçekleştirildiğini, aynı dönemde yerel yönetimlerin turizm altyapı projelerine aktarılan kaynağın da 21,1 milyar lira seviyesine ulaştığını belirten Bakan Ersoy, "2002'de 610 konaklama tesisi varken neredeyse 6,5 katlık bir artışla bugün 3 bin 845 konaklama tesisimizle misafirlerimizi ağırlamaktayız. Yatak kapasitesi 2002 yılında 161 bin 972 kişiyken, 2026 Mart ayında 684 bin 681 kişiye ulaşmıştır. Buradan da bakıldığında 4 katından fazla bir artışı yakalamış durumdayız. Müzelerimiz, ören yerlerimizin çevre düzenlemelerinden oluşan 33 işi tamamladık. 2025 yılında 341 taşınmaz için toplam 263,5 milyon TL proje ve uygulama yardımı yaptık. 2026 yılı itibarıyla 28 proje çalışmalarına devam ediyoruz. Geçen yıl Geleceğe Miras projesi kapsamında Antalya ve Bodrum'da kapsamlı kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Antalya ve Alanya müzelerinde, Aspendos, Patara ve Side ören yerleri ile nekropol müzesinde gece müzeciliği uygulamasını başlattık. Uygulamaya geçilmesiyle birlikte 50 bine yakın ziyaretçi rakamına ulaştık" dedi.

'ESERLERİMİZİ AYAĞA KALDIRIYOR, TEK TEK ONARIYORUZ'

Türkiye'nin geneli olduğu gibi Akdeniz Bölgesi'ni de yoğun şekilde tanıtım faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Bakan Ersoy, "Başta Hatay ve Kahramanmaraş olmak üzere depremden etkilenen şehirlerimizde tarihimizin en doğru restorasyon, inşa ve ihya çalışmalarını yürütüyoruz. Tamamen yıkılmış, hasar görmüş tarih yapılarımızı, müzelerimizi, teşhirdeki eserlerimizi ayağa kaldırıyor, tek tek onarıyoruz. Haziran ayı itibarıyla 377 vakıf kültür varlığımızın tamamını restore etmiş ve yeniden ayağa kaldırmış olacağız. Bütün bunların yanında bağlantı altyapıları, tesisleri, 5 yıldız kalitesinde ücretsiz halk plajları, havaalanı kapasite artırım çalışmaları, otoyol düzenleme ve yapım işleriyle bölgeyi halkımız ve yabancı misafirlerimiz için en yüksek hizmet ve konfor seviyesine ulaştırmaya çalışmaktayız" diye konuştu.

'UMUDUN VE ADALETİN ADI TÜRKİYE OLARAK ZİKREDİLMEKTEDİR'

Bakan Ersoy, şöyle devam etti: "Yaşanan her küresel gelişme; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin 23 yılda katettiği mesafenin ve elde edilen kazanımların, eserlerin büyüklüğünü, önemini; bütün bunların ülkemize sağladığı gücü ve saygınlığı teyit etmektedir. Savaşın yaşandığı coğrafyalarda barışın, insani krizlerin yaşandığı topraklarda umudun, soykırımcılara ve zalimlere karşı başkaldırılarda adaletin adı Türkiye olarak zikredilmektedir. Bu, koltuk davası güdenlerin karşısına çıkıp binlerce yıllık Türk- İslam devlet geleneğimizin, dünyaya nizam veren medeniyet davamızın sancağını taşıyan AK Parti ile mümkün olmuştur. İran'a karşı başlatılan hukuksuz saldırıların yıkıcı sonuçları bugün bölgedeki hemen hemen her ülkeye sirayet etmiş, patlama ve siren sesleri, ölümler ve kayıplar, ülkelerin maalesef olağan gündemi durumuna gelmiştir. Böylesi bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü, Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında ortaya koyduğu irade, yürüttüğü uluslararası politika, attığımız diplomatik adımlar milletimizin huzurunu ve güvenini korumakta, saldırıların son bulması için mesafe alınmasına hizmet etmektedir. Bizler de üzerimize düşeni yapmakta, ülkemizin hem bugününü hem yarınlarını teminat altına almak için var gücümüzle çalışmaktayız. Sorumluğunu omuzladığımız kültür ve turizmde bütün paydaşlarımızla omuz omuza bu ülkenin huzur ve refah dolu geleceğine hizmet etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı