Bakan Bolat ve Fatih Birol Küresel Ticaretin Geleceğini Değerlendirdi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol ile bir araya gelerek küresel ticaretin geleceğini ve dijital dönüşüm süreçlerini değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, IGEXX 2026'nın açılışı öncesinde Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Dr. Fatih Birol ile küresel ekonominin ve ticaretin geleceğine ilişkin bir görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bilgi veren Bolat, dünya ekonomisinde enerji arz güvenliğinden tedarik zincirlerine, jeopolitik gelişmelerden dijital ve yeşil dönüşüme kadar birçok başlığın ticaretin geleceğini yeniden şekillendirdiği bir dönemden geçildiğini belirtti. Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Enerji güvenliğinin, üretim kapasitesi ile rekabet gücünün ve dijital dönüşüm ile ticaretin artık birbirinden ayrı düşünülemeyeceği yeni bir döneme giriyoruz. Özellikle yapay zeka, dijitalleşme ve yeni nesil ticaret modellerinin üretimden lojistiğe, tedarik zincirlerinden tüketici davranışlarına kadar ekonominin bütün dinamiklerini dönüştürdüğü bir süreçteyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği ve liderliğiyle şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda; Türkiye olarak bu büyük dönüşümü yalnızca takip eden değil, fırsatları doğru okuyarak yön veren ülkeler arasında yer almak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA