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Bolat: Hollanda ile ticaret hacmi 15 milyar dolar hedefi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Hollanda JETCO 6. Dönem Toplantısı kapsamında Lahey'de temaslarda bulunacaklarını ve ikili ticaret hacmini kısa vadede 15 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı.

(ANKARA)- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Hollanda JETCO 6. Dönem Toplantısı kapsamında Lahey'de temaslarda bulunacaklarını belirterek, "İkili ticaret hacmimizi kısa vadede 15 milyar dolara yükseltmek üzere Lahey'de olacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye-Hollanda ekonomik ortaklığını yeni bir aşamaya taşımak amacıyla Lahey'de olacaklarını bildirdi. Bolat, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye-Hollanda ekonomik ortaklığını yeni bir aşamaya taşımak, ikili ticaret hacmimizi kısa vadede 15 milyar dolara yükseltmek ve iş dünyamızın öncelikli gündemlerini ele almak üzere Lahey'de olacağız."

Türkiye-Hollanda JETCO 6. Dönem Toplantımızda; karşılıklı yatırımların artırılmasından iş insanlarımızın vize süreçlerine, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden yeşil ve dijital dönüşüme kadar geniş bir gündemi muhataplarımızla değerlendireceğiz.

Ticaret Bakanlığı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Avrupa ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi karşılıklı fayda, ortak refah ve sürdürülebilir iş birliği anlayışıyla daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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