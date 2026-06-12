Bakan Bolat: Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ticaret hacmi 1 milyar dolara ulaştı

Türkiye- Kuzey Makedonya İş Forumu'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İki taraf arasındaki karşılıklı ticarete baktığımızda, Türkiye ve Kuzey Makedonya, birbiri için ticaret ortakları. Kuzey Makedonya'nın dış ticaret ortakları arasında Türkiye 7'nci, ve Makedonya'nın ticaret ortakları arasında Türkiye'nin daha üst seviyelere çıkmasını umuyoruz" dedi. Bolat ayrıca, "Türk ekonomisi büyüyor. 22 çeyrektir kesintisiz büyümesine devam ediyor. Milli gelirimiz 1.6 trilyon doları geçti ve kişi başı gelirimiz 18 bin doları geçmiş durumda. Şu anki fiyatlar ve kur ile Türkiye 16'ncı büyük ekonomi dünyada" ifadelerini kullandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye- Kuzey Makedonya İş Forumu Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul'da bir otelde düzenlenen iş forumuna Bakan Bolat ve Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra Kuzey Makedonya Başbakanı Prof. Dr. Hristijan Mickoski, Kuzey Makedonya Birinci Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı Bekim Sali, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Prof. Dr. Timcho Mucunski, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı Bilal Kara ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Avrupa Bölge Bürosu Bölge Müdür Yardımcısı Nick Hartmann ve iki ülkeden 250'den fazla iş insanı katıldı. İş forumunda, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki ekonomik ve ticari gelişmenin arttırılmasının hedeflendiği belirtildi.

'TOPLAM TURİST SAYISI İKİ ORTAK ARASINDA KARŞILIKLI OLARAK YARIM MİLYON KİŞİYE ULAŞMIŞ DURUMDA'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ve Kuzey Makedonya çok harika ilişkilere sahipler. Yüzyıllara sarihi tarihi bağlar, kültürel yakınlık, karşılıklı güven ve insanlar arası güçlü bağlantı üzerinden bu köklü ilişkiler bize kapsamlı bir ortaklık oluşturma şansı sundu. Bu da politika ve diplomasinin ötesine uzanabiliyor; ticaret, yatırım, turizm, eğitim ve sanayi gibi alanlarda. Türkiye ve Kuzey Makedonya, 25 yıl önce karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için serbest ticaret anlaşmaları imzalamışlardı ve bu anlaşma toplam karşılıklı yıllık ticaretimizi yaklaşık 100 milyon dolardan yaklaşık 1 milyar dolara arttırma 10 kat arttırma konusunda çok faydalı oldu. Türkiye'deki gruplar, müteahhitler, Kuzey Makedonya'da 2 milyar dolarlık toplam proje gerçekleştirdiler, aldılar ve başarılı şekilde 45 tane taahhütlük projesini altyapı ve üstyapıya katkı ve ekonomiye katkı sağlayacak şekilde tamamladılar" dedi.

'İMZALANAN BELGELER İKİ ÜLKE ARASINDA DİPLOMATİK VE POLİTİK DÜZEYİNİ ARTTIRDI'

Bakan Bolat, "Aynı zamanda Türk ve Makedonyalı turistler birbirlerini çok artan sayıda her sene ziyaret ediyorlar ve toplam turist sayısı iki, müttefik, iki ortak arasında karşılıklı olarak yarım milyon kişiye ulaşmış durumda. Türkiye ile Makedonya arasındaki uçuş sıklığı da gerçekten çok yüksek sayılarda Türk Hava Yolları ve Makedonya Hava Yolları arasında. Tüm bu güçlü bağlar, güçlü ekonomik ve sosyal ilişkiler, aynı zamanda Türk yatırımları da arttırdı. Kuzey Makedonya'da yaklaşık 4 bin Türk şirket var. Türkiye ve Kuzey Makedonyalı girişimciler birlikte Kuzey Makedonya'nın ekonomisine sanayi, madencilik gibi çok çeşitli alanlarda katkıda bulunuyorlar. Kuzey Makedonya'da Türk yatırımcılar ve Türk yatırımlar tarafından 10 binlerce Kuzey Makedonyalı kişi istihdam ediliyor ve bankacılık sektöründe Türk Halkbank çok güçlü, Kuzey Makedonya'da 49 şubesi bulunuyor, yaklaşık 800 Kuzey Makedonyalı kişiyi istihdam ediyor ve bizim devlet başkanlarımızın da harika ilişkileri var. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, geçen sene Türkiye'ye düzenlediği ziyaret ve bizim Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da ziyaretiyle Mickoski, ile birlikte imzalanan belgeler iki ülke arasında diplomatik ve politik düzeyini arttırdı, stratejik ilişkilerimizde üst düzey stratejik iş birliğine yükseltilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

'KUZEY MAKEDONYA'NIN DIŞ TİCARET ORTAKLARI ARASINDA TÜRKİYE 7'NCİ'

Bakan Ömer Bolat, "Kuzey Makedonya'nın aynı zamanda önemli projesi var, Avrupa Birliği Büyüme Planı Batı Balkanlar için ve Makedonya'da 750 milyon euro kalkınma ve altyapı projesi Kuzey Makedonya'da inşa edilecek ve bir kez daha tekrar etmek gerekirse, Türk yükleniciler olarak, bu projelerin bazılarına yüklenme konusunda bizim gruplarımız da çok mutlu olacaklardır. Başarılı yatırımlar, başarılı inşaat projeleri, geçmişte yapıldığı gibi. İki taraf arasındaki karşılıklı ticarete baktığımızda, Türkiye ve Kuzey Makedonya, birbiri için ticaret ortakları. Kuzey Makedonya'nın dış ticaret ortakları arasında Türkiye 7'nci, ve Makedonya'nın ticaret ortakları arasında Türkiye'nin daha üst seviyelere çıkmasını umuyoruz. Bununla ilgili önemli nokta. Mevkidaşım, Mickoski, ile de bunu istişare ettik. Bizim liderlerimiz de geçen sene Türkiye'de görüştüklerinde iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının modernize edilmesi konuşuldu, çünkü serbest ticaret anlaşmamızı yeni alanlara genişletmek için yeterli fırsatlar mevcut. Örnek vermek gerekirse ticaret ve hizmetler sektörü, aynı zamanda tercihli, ticaret rejimi, tarım ürünleri için Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında" diye konuştu.

'TOTALDE HEM İTHALATTA HEM İHRACATTA MAL VE HİZMETTE DIŞ TİCARETİMİZ 820 MİLYAR DOLAR'

Ticaret Bakanı Bolat, "Türkiye ekonomisi için bazı ekonomik göstergelere bakmak gerekirse şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türk ekonomisi büyüyor. Yaklaşık ardışık 22 çeyrektir kesintisiz büyümesine devam ediyor. Milli gelirimiz 1.6 trilyon doları geçti ve kişi başı gelirimiz 18 bin doları geçmiş durumda. Şu anki fiyatlar ve kur ile Türkiye 16'ncı büyük ekonomi dünyada. Ama satın alma gücü paritesine bakıldığında dünyada 11'inci ülke. Yıllık dış ticaretimiz mallarda 396 milyar doları aştı. Hizmetlerde de aynı şekilde yaklaşık 180 milyar doları geçti. Totalde hem ithalatta hem ihracatta mal ve hizmette dış ticaretimiz 820 milyar dolar. O yüzden iş, ticaret ve yatırım için iki dost ülke ve güçlü, ortak ülke arasında bu çok önemli bir etkinlik. Özel sektörler için paneller var. Aynı zamanda iş insanları arasında, her iki ülke, tarafından B2B toplantılar da gerçekleştirilecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı