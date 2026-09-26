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Bakan Bolat, görev süresi sona eren Pakistan Büyükelçisi Cüneyd'le ticareti görüştü

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görev süresi sona eren Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ile Bakanlık'ta görüştü. Görüşmede ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımlar ve işbirliğinin çeşitlendirilmesi ele alındı, Bolat Cüneyd'e teşekkür etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ile iki ülke arasında ticaret hacminin artırılmasından karşılıklı yatırımların geliştirilmesine kadar çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görev süresi sona eren Cüneyd ile Bakanlık'ta bir araya geldiklerini aktardı.

Görüşmede, Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü kardeşlik bağlarını, ekonomik ve ticari ilişkilerle daha da güçlendirmek için atabilecekleri adımları değerlendirdiklerini belirten Bolat, "Ticaret hacmimizin artırılması, karşılıklı yatırımların geliştirilmesi ve iş dünyalarımız arasındaki işbirliklerinin çeşitlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Bolat, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmayı ortak kazanımlarla daha ileriye taşımaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

Görev süresinin sona ermesi vesilesiyle Türkiye-Pakistan ilişkilerinin geliştirilmesine sunduğu katkı için Büyükelçi Cüneyd'e teşekkür eden Bolat, "Türkiye'de edindiği dostlukları daima gönlünde taşıyacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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