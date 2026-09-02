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Ticaret Bakanı Bolat, AB Delegasyonu Başkanı Orav ile Görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, AB Delegasyonu Başkanı Orav ile Görüştü
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile görüşmesine ilişkin, "Gümrük Birliği, Sanayi Hızlandırma Yasası, vize serbestiyeti, karayolu taşıma kotaları, CBAM ve e-ticaret olmak üzere birçok alanda ülkemizin görüşlerini ve beklentilerini bir kez daha ifade ettik" dedi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ile görüşmesine ilişkin, " Gümrük Birliği, Sanayi Hızlandırma Yasası, vize serbestiyeti, karayolu taşıma kotaları, CBAM ve e-ticaret olmak üzere birçok alanda ülkemizin görüşlerini ve beklentilerini bir kez daha ifade ettik" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav'ı kabul etti. Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Bugün, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Büyükelçi Sayın Aivo Orav ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Ankara'daki görevine yeni başlayan Büyükelçi Aivo Orav'ı tebrik edip, başarılar diledik. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki köklü ilişkilerimizin ve yoğun ticari gündemimizin kapsamlı bir değerlendirmesini yaptığımız görüşmede, mevcut ekonomik entegrasyonumuzu geliştirme ve derinleştirme yönündeki kararlılığımızı yineledik.

Bu doğrultuda, üçüncü toplantısını 13 Ekim 2026 tarihinde Brüksel'de gerçekleştireceğimiz Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun bu hedefin hayata geçirilmesi bakımından önemini birlikte teyit ettik ve bu yönde atılabilecek somut adımları etraflıca değerlendirdik. Gümrük Birliği, Sanayi Hızlandırma Yasası, vize serbestiyeti, karayolu taşıma kotaları, CBAM ve e-ticaret olmak üzere birçok alanda ülkemizin görüşlerini ve beklentilerini bir kez daha ifade ettik.

Görüşmemizde, AB'nin son dönemdeki sanayi, ticaret ve rekabetçilik politikalarını da ele aldık. Bu politikaların Gümrük Birliği'nin karşılıklı kazanımlarını koruyarak geliştiren bir yaklaşımla şekillendirilmesinin elzem olduğunu vurguladık, Gümrük Birliği'nin bütünlüğünü ve düzgün işleyişini koruyacak kapsayıcı politikalar geliştirmenin önemini bir kez daha dile getirdik. Büyükelçi Sayın Aivo Orav'a Türkiye'deki yeni görevinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: ANKA
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