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Bakan Bayraktar: Günlük doğal gaz üretimimize 10 milyon metreküp daha ekleyeceğiz

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Bakan Bayraktar: Günlük doğal gaz üretimimize 10 milyon metreküp daha ekleyeceğiz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'ndaki dev üretim hamlemizi, ülkemizin ilk yüzer üretim platformu olan Osman Gazi ile taçlandırıyoruz. Mavi Vatan'ın kalbinde 20 yıl boyunca görev yapacak ve bünyesinde 21 ayrı fabrika barındıran devasa bir sanayi üssü olan bu platformla günlük doğal gaz üretimimize 10 milyon metreküp daha ekleyeceğiz" dedi.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'ndaki dev üretim hamlemizi, ülkemizin ilk yüzer üretim platformu olan Osman Gazi ile taçlandırıyoruz. Mavi Vatan'ın kalbinde 20 yıl boyunca görev yapacak ve bünyesinde 21 ayrı fabrika barındıran devasa bir sanayi üssü olan bu platformla günlük doğal gaz üretimimize 10 milyon metreküp daha ekleyeceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi yüzer üretim platformunun doğal gaz üretimine günlük 10 milyon metreküp katkı sağlayacağını açıkladı. Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Karadeniz'in bereketini milletimizle buluşturduğumuz Sakarya Gaz Sahası'ndaki dev üretim hamlemizi, ülkemizin ilk yüzer üretim platformu olan Osman Gazi ile taçlandırıyoruz. Mavi Vatan'ın kalbinde 20 yıl boyunca görev yapacak ve bünyesinde 21 ayrı fabrika barındıran devasa bir sanayi üssü olan bu platformla günlük doğal gaz üretimimize 10 milyon metreküp daha ekleyeceğiz. Böylece üretim kapasitemizi iki katına çıkararak toplam 8 milyon hanemizin doğal gaz ihtiyacını tamamen kendi öz kaynaklarımızdan karşılayacağız. Yaklaşık 7 bin mesai arkadaşımızın üstün gayreti ve gece gündüz demeden akıttığı alın teriyle denizlerimize açılmaya hazırlanan bu dev eser; hanelerimize bereket, ülkemizin yarınlarına güvence olacak.

Yaklaşık 7 bin mesai arkadaşımızın üstün gayreti ve gece gündüz demeden akıttığı alın teriyle denizlerimize açılmaya hazırlanan bu dev eser, hanelerimize bereket, ülkemizin yarınlarına güvence olacak. Enerji arz güvenliğinin, sürdürülebilirliğin ve yerli üretimin her zamankinden daha hayati olduğu krizler çağında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendi kaynaklarımızı en hızlı şekilde ekonomimize kazandırmaya devam edeceğiz. Rotamız belli, hedefimiz net: Enerjide tam bağımsız Türkiye!"

Kaynak: ANKA
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