Bakan Bayraktar'dan 'İran'dan Türkiye'ye gelen gaz kesildi' iddiasına açıklama

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran'dan Türkiye'ye doğal gaz akışının kesildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar, İsrail'in İran'daki Güney Pars gaz sahasına yönelik saldırılarının ardından Türkiye'ye gaz akışının kesildiği yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine, "Öyle bir şey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok. Depolama tesisleri yüzde 71 dolu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı