Bakan Bayraktar, Aliyev ile Enerji İş Birliklerini Görüştü

- Bakan Bayraktar, Aliyev tarafından kabul edildi

BAKÜ - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'da düzenlenen 'Bakü Enerji Haftası' açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Bayraktar, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birlikleri ve olası yeni projeler değerlendirildi.