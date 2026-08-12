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Türkiye'nin İlk Deniz Üstü Rüzgar YEKA İhalesi 2027'de Yapılacak

Türkiye'nin İlk Deniz Üstü Rüzgar YEKA İhalesi 2027'de Yapılacak
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin, 2027'de deniz üstü rüzgar alanında ilk kez Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışması yapacağını duyurdu.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin, 2027'de deniz üstü rüzgar alanında ilk kez Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışması yapacağını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, eylül ayında ihaleyi duyuracaklarını belirterek, "2027'nin ilk çeyreğinde de offshore YEKA ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu ihale, enerji sektörümüz için bir ilk olacak. Offshore rüzgarda 2035 hedefimiz 5 bin megavatlık bir kapasite" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deniz üstü rüzgarı, yeni dönemin en stratejik başlıklarından biri olarak görüyor. Yapılan araştırmalarda Türkiye'nin bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğu ortaya çıkarken bu doğrultuda Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıklarında 4 ayrı offshore sahası belirlendi. Söz konusu alanların deniz üstü rüzgar enerjisine dayalı YEKA olarak ilan edilmesine yönelik çalışmalar planlanan şekilde devam ederken Bakan Bayraktar, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde deniz üstü rüzgar alanında dünyaya bir mesaj vereceklerini söyledi.

'ENERJİ SEKTÖRÜMÜZ İÇİN BİR İLK OLACAK'

Bayraktar, kasım ayında gerçekleştirilecek COP31'den önce Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar YEKA'sını kamuoyuna duyuracaklarını ifade ederek, "Offshore rüzgarı, sadece yeni bir kaynak olarak değerlendirmiyoruz. Aynı zamanda ülkemizin arz güvenliğine dengeli bir katkı sağlayacak, yerli sanayimizi destekleyecek, nitelikli istihdamı artıracak bir alan olarak görüyoruz" dedi.

Eylül ayında ihaleyi duyuracaklarını belirten Bayraktar, "2027'nin ilk çeyreğinde de offshore YEKA ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu ihale, enerji sektörümüz için bir ilk olacak. Offshore rüzgarda 2035 hedefimiz 5 bin megavatlık bir kapasite. Bu kapasiteye 2035 olmadan ulaşacağımıza inanıyorum. Şimdiden, yerli ve yabancı yatırımcıları ihale süreçlerini takip etmeye ve yarışmalara katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 'Deniz üstü YEKA Yarışması' kapsamında hazırlanan şartname taslağı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyurular bölümüne konuldu. Sektör temsilcileri, yatırımcılar ve ilgili kuruluşlar taslak şartnameye, 17 Ağustos'a kadar görüş verebilecek. Alınacak görüşlerle birlikte nihai şartname oluşturulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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