Haberler ›› Güncel ›› Bakan Osman Aşkın Bak'tan 'Sibergöz-7' operasyonu için teşekkür Açıklaması

Bakan Osman Aşkın Bak'tan "Sibergöz-7" operasyonu için teşekkür Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanlığının yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik İzmir merkezli 10 ilde düzenlediği "Sibergöz-7" operasyonu için polis teşkilatına teşekkür ederek, "Yasa dışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız.