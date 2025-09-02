Bakan Bak: 2025-2026 yılı yurt başvuruları başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "2025-2026 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt başvurularını başlatıyoruz. 2-6 Eylül tarihleri arasında ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'ndaki Yurt Koordinasyon Merkezi'nde, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, öğrencilere başarılar dileyerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üniversite hayatlarında tüm imkanlarımızda daima gençlerimizin yanında olacağız. Bu yıl da yüksek öğrenimine devam eden öğrencilerimizi, güçlü ve modern imkanlara sahip yurtlarımızda ağırlamaya hazırlanıyoruz. 81 ilde çalışma arkadaşlarımız yeni dönem için gece gündüz çalışarak gerekli tüm hazırlıkları tamamladılar. 3-4 kişilik odalarımızda öğrencilerimizi en iyi şartlarda ağırlamaya gayret ediyoruz. Ortak ders çalışma alanları, kantin ve kafeterya gibi sosyal ortamlarda 7/24 güvenlik hizmetiyle her daim hijyenik koşullarda hizmet veriyoruz. Yeni yurtlarımızı engelli öğrencilerimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde projelendiriyoruz" diye konuştu.

Bakanlık yurtlarının 1 milyon yatak kapasitesine ulaştığını kaydeden Bakan Bak, "Türkiye, Avrupa'nın en yaygın ve en kapsayıcı öğrenci yurdu ağına sahiptir. Sadece nicelik açısından değil, nitelik olarak da ülkemiz yurt hizmetlerinde de açık ara öndedir. Genel olarak dünyada 3 yurt modeli öne çıkar; devlet destekli yurtlar, üniversiteye bağlı kampüs içi rezidanslar ve özel yurtlar, apartman tipi yurtlar. Türkiye'deki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımız ise merkezi yönetim anlayışı, düşük maliyet avantajı ve yaygın kapsama alanıyla çok ciddi bir fark oluşturuyor. Türkiye modeli, devlet güvencesiyle hem en ucuz hem de en yaygın erişilebilir yurt sistemini dünyada aynı anda sağlayan tek örnektir. Türkiye'de yurtlar yalnızca barınma değil, devlet destekli yemek, sosyal faaliyetler ve güvenli bir yaşam alanı sunar. Bundan 23 yıl önce sıcak suya erişimin bile kısıtlı olduğu yurt hizmetlerinden, bugün takip edilen, öncü ülke olmanın gururunu yaşıyoruz. Elbette bu başarılar, rakamlar tabloda bir tesadüf değil" diye konuştu.

'877 YURTTA HİZMET VERİYORUZ'

2002 yılında 182 bin 258 yatak kapasitesiyle 190 yurt olduğunu söyleyen Bakan Bak, "Bugün ise Cumhurbaşkanımız liderliğinde attığımız kararlı ve vizyoner adımlarla 81 il, 269 ilçe ve 6 KKTC yerleşkesinde toplam 877 yurtta hizmet veriyoruz. Yatak kapasitemizi yüzde 443 arttırdık. Yurt hizmetlerinde ulaştığımız seviye milletimizin gurur hanesine yazılmıştır. Yurtlarımızın beraberinde öğrencilerimize burs, kredi ve beslenme desteğinde bulunuyoruz. 2024 yılında öğrencilerimize 19 milyar 568 milyon 987 bin TL kredi ve 14 milyar 444 milyon 843 bin 673 TL burs ödemesi olmak üzere toplamda 34 milyar 13 milyon 831 bin TL ödeme gerçekleşmiştir. Ayrıca 2024 yılında 19 milyar 246 milyon 572 bin 581 TL beslenme desteği sağladık. Yurtlarımızda öğrencilerimizde sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsizdir. Yurtlarımız yalnızca öğrencilerimize değil, zor günlerde tüm milletimize kapılarını açan güvenli bir yuvadır" dedi.

'YERLEŞTİRMELERDE YAPAY ZEKAYI ETKİN KULLANIYORUZ'

Bakan Bak, 1 milyon gence güvenli yuva sunacaklarını belirterek, "Bu önemli bir başarı hikayesidir. Elbette bu rakamlar bizim için nihai varış noktası değildir. Bu anlayış noktasından an itibarıyla 2025-2026 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularını başlatıyoruz. 2-6 Eylül tarihleri arasında ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. En kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim ile normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan ve bununla birlikte bir yüksek öğrenim programından mezun olup ikinci üniversitesinde okumakta olan öğrencilerimizin yurt başvurularını da üniversiteyle ilgili süreçleri tamamlandıktan sonra alacağız. Yurt başvurularını 12 kamu kurumundan gelen verilerle dijital ortamda analiz ediyoruz. Bunların hepsi bilgisayar ortamında dijital olarak tamamlanmakta. Titizlikle yürüttüğümüz süreçte öğrencilerimizi gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre değerlendiriyoruz. Öğrencilerimizi kazandıkları üniversitelere en yakın yurda yerleştirmeye gayret ediyoruz. Bu yerleştirmelerde yapay zekayı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bu sayede bölüm, puan ve başarı kriterlerini tek tek analiz etmek ve buna göre başarılı öğrencilerimizi otomatik olarak en yakın yurda yerleştirmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'100 ÖĞRENCİMİZDEN 98'İNİ YERLEŞTİRİYORUZ'

Gençlerin ihtiyaçları üzerinden süreci manipüle eden bir kesimin olduğunu söyleyen Bakan Bak, "Hep aynı algıyla kamuoyu yanlış bilgilendiriyor. Bunlardan biri, üniversitelerdeki öğrenci sayısına denk bir yatak kapasitesinin olmayışıyla ilgili. Bakınız, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın verilerine göre örgün yüksek öğretim gören öğrenci sayısı 4 milyon 153 bin 981'dir. Bu öğrencilerin hepsi yaşadığı şehrin dışına çıkmıyor. Belirli bir kısmı kendi yaşadığı şehirdeki üniversiteye yerleşiyor. Evinden uzaktaki kişilerin ise bir kısmı bakanlığımıza başvuruda bulunurken bir kısmı ev tutuyor, bir kısmı da özel yurtta kalmayı tercih ediyor. Yani öğrencilerimizin tamamı bakanlığımıza yurt başvurusunda bulunmuyor. Burada esas olan yurtlarımızda barınmak için yapılan müracaatın karşılanmasıdır. Geçtiğimiz yıldan örnek vereyim. 2024-2025 öğretim döneminde yurtlarımızı toplam 398 bin 527 öğrenci müracaatta bulundu. 391 bin 772'si yani yüzde 98, 31'i yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. Son 2 yılda 100 öğrencimizden 98'ini yurtlarımıza yerleştiriyoruz. Bu yıl da hedefimiz, talep eden tüm öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirmektir. Ailelerimiz de gençlerimiz de müsterih olsun" açıklamasında bulundu.