Bakan Akar ve Malezya Kralı Şah'tan savunma sanayisi şirketine ziyaret

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki savunma sanayisi şirketini ziyaret etti.

Türkiye'ye ziyarette bulunan Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, beraberindeki heyetle FNSS şirketinin üretim tesislerini ziyaret etti. Kral Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti. Tesiste üretilen zırhlı muharebe araçları hakkında bilgi alan Şah, daha sonra araçların üretildiği fabrikada incelemelerde bulundu. Malezya Kralı Şah ve Bakan Akar, tesiste üretilen zırhlı araçlara binerek test etti. Kral Şah ve Bakan Akar ayrıca zırhlı araçların sürüş ve kabiliyetlerinin sergilendiği gösteriyi izledi.