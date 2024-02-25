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Kırıkkale'de Yazarlık Mektebi Atölyesi'nden İlk Eser

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bulunan Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu'nda açılan Yazarlık Mektebi Atölyesi'nde eğitim alan öğrenciler, 'Gezdim, gördüm, yazdım' isimli gazeteyi çıkardı. Öğrenciler, gazetelerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın ve öğretmenleri Ebru Kübra Yıldız'a tanıttı. Akın, ziyarette öğretmen Yıldız'a teşekkür belgesi takdim etti.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir okulda hayata geçirilen "Yazarlık Mektebi Atölyesi"nde ilk eser çıktı.

Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu'nda açılan atölyedeki kurslarda eğitim alan öğrenciler, "Gezdim, gördüm, yazdım" isimli gazeteyi çıkardı.

Öğrenciler, öğretmenleri Ebru Kübra Yıldız ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın'ı ziyaret ederek gazetelerini tanıttı.

Bu güzel ve anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akın, öğrenciler ve öğretmenlerini tebrik etti.

Akın, ziyarette öğretmen Yıldız'a teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kırıkkale Alsancak Bahşılı Kültür Güncel Haberler

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