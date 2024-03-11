Kırıkkale'deki Kur'an kursu öğrencileri Filistinli çocuklara yardım eli uzattı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri Filistinli çocuklara gıda ve nakdi yardımda bulundu.

Bahşılı İlçe Müftülüğüne bağlı Şehit Erdem Kur'an Kursu 4-6 yaş grubu öğrencileri, Filistin'deki arkadaşları için aralarında topladıkları 3 bin 155 lira ve gıda kolilerini İlçe Müftüsü Lütfü Kocatürk'e teslim etti.

Yardımları teslim alan Kocatürk, "Çocuklarımızın küçük yaşta yardımseverliğe alışmaları, onların Peygamberimizin ahlakına sahip olduklarının bir işaretidir. Yaptıkları bu iyilikten dolayı öğrencilerimizi, velilerini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bu yardımları yerine ulaşacaktır." dedi.