Bahreyn Başbakanı Al Halife, İngiliz mevkidaşı Starmer ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bölgedeki gelişmeleri ve bunların uluslararası ekonomiye etkilerini ele aldı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre Al Halife, Orta Doğu turu kapsamında ülkesini ziyaret eden İngiltere Başbakanı Starmer ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki işbirliğini ilerletme olanaklarının ele alındığı görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmeler ve bunların hem dünya ekonomisine hem de bölgesel ve uluslararası istikrara olan etkileriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bahreyn Başbakanı Al Halife, İngiliz mevkidaşı Starmer ile görüşmesinde, " İran'ın ateşkese bağlı kalarak Körfez'deki Arap ülkelerine yönelik herhangi bir saldırıyı yapmaması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının önemine" dikkati çekti.

İran'ın misillemelerinde Bahreyn ve Körfez'deki diğer ülkeleri hedef alarak can ve maddi hasarlara yol açtığına işaret eden Al Halife, " İran'ın tehditlerine karşı kapsamlı çözümler olması gerektiğini" ifade etti.

İngiltere Başbakanı Starmer'in, ABD ile İran arasında geçici ateşkes ilan edilmesinin ardından dün Orta Doğu turuna başladığı belirtilmişti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Starmer'in tur kapsamında Körfez liderleriyle bir araya gelerek geçici ateşkesi pekiştirmeye yönelik diplomatik çabaları ele almasının beklendiği vurgulanmıştı.

Starmer'in ayrıca müttefik hava sahasını koruma çabalarını yerinde gözlemlemek amacıyla Körfez'de konuşlu İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri personelini ziyaret edeceği aktarılmıştı.