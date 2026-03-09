Haberler

Bahreyn'in ulusal enerji şirketi mücbir sebep ilan etti

Bahreyn Petrol Şirketi (BAPCO), İran'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle grup operasyonları için mücbir sebep ilan etti. Şirket, yerel pazarın ihtiyaçlarını güvence altına aldığını açıkladı.

Bahreyn'e ait ulusal enerji şirketi Bahreyn Petrol Şirketi (BAPCO), grup faaliyetlerinde mücbir sebep ilan etti.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan haberde, sabah saatlerinde düzenlenen saldırının ardından BAPCO'nun mücbir sebep ilan ettiği bilgisi verildi.

Haberde, " İran'ın bölgede devam eden saldırılarının yol açtığı mevcut durum ile grubun bağlı olduğu rafineri işletmesine ait bir rafineri ünitesini hedef alan son saldırı nedeniyle mevcut koşullardan etkilenen grup operasyonları için mücbir sebep ilan edildiği" ifade edildi.

Şirketin, yerel pazarın ihtiyaçlarını önceden hazırlanan planlar doğrultusunda tamamen güvence altına aldığı; böylece tedarikin kesintisiz sürdürülmesinin ve yerel talebin etkilenmeden karşılanmasının sağlandığı kaydedildi.

BAPCO'nun ortaklarını ve ilgili tarafları en son bilgiler ve gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceği kaydedildi.

BNA'dan sabah saatlerinde yayınlanan haberde İran'dan Bahreyn'e yapılan saldırıda, BAPCO tesisine ev sahipliği yapan sanayi bölgesi olarak da bilinen Meamir'deki bir petrol tesisinin hedef alındığı ve yangın çıktığı belirtilmişti.

İran'dan Bahreyn'e 5 Mart'ta düzenlenen misilleme saldırılarında da ulusal petrol şirketine ait bir tesisin vurulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
