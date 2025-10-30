Bahis Skandalında Zorbay Küçük Adli Sürece Başvurdu

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan hakemlerden bazılarının aktif şekilde bahis oynadığını açıklaması ve 152 hakemin PDFK'ya sevk edilmesinin ardından hakemlerden Zorbay Küçük'ün adı öne çıktı. Küçük de bu sabah avukatı ile İstanbul Adliyesi'ne gitti. Avukatı Alp Osman Karaosmanoğlu şikayet dilekçesi verdiklerini belirterek, adliye çıkışında "Müvekkil adına açılmış olan iki adet farklı bahis hesabı var. Bu tespit ettiğimiz kadarıyla yabancı bir şahıs tarafından müvekkilin kimlik bilgilerini ele geçirmesi suretiyle açılmıştır." açıklamasını yaparken, Küçük de "Hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım" dedi.

Spordaki bahis skandalı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun önceki gün yaptığı ve profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıklamasıyla gündemde öne çıkmıştı. Bu açıklamadan bir süre sonra da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmanın geçtiğimiz nisan ayında başlatıldığı belirtilmiş ve Hacıosmanoğlu'nun sözlerinin ihbar niteliğinde kabul edildiği, iddialarla ilgili devam eden soruşturmanın daha da derinleştirilerek sürdürüleceği kaydedilmişti.

Zorbay Küçük bu sabah adliyeye gitti

TFF'nin 152 hakemi PDFK'ya sevk etmesinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir açıklama yaparak, "Federasyon, emniyet ve MASAK ile suç oluşturan eylemleri birlikte araştırdıklarını" duyurdu. Bu süreçte skandalda adı geçen hakemlerden Zorbay Küçük'ün adı öne çıktı. Küçük de bu sabah avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti.

"İfadeye çağrılması söz konusu değildir"

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Zorbay Küçük'ün adliyeye gitmesiyle ilgili "Hakemlere yönelik bahis soruşturmasında adı geçen Zorbay Küçük bu sabah avukatı ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık, "TFF Trendyol Süper Lig hakemi olarak görev yapan Zorbay Küçük isimli kişi başkaca konular hakkında şahsi avukatı ile şikayetçi olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapmıştır. İfadeye çağrılması söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

Küçük: Hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım

Zorbay Küçük de adliye çıkışında "Hiçbir bahis sitesine üye olmadım. Hiçbir bahis sitesinde hesap açmadım ve hiçbir bahis oynamadım. Sadece futbol değil, hiçbir spor dalıyla ilgili. Çok rahat söyleyebiliyorum. Şu anda bunları, gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. Çok daha uzun, ayrıntılı anlatmak isterim ama yapamam mesleğim gereği bu kadarlık yapabiliyorum." dedi.

"Müvekkil adına açılmış olan iki adet farklı bahis hesabı var"

Avukatı Alp Osman Karaosmanoğlu da şikayet dilekçesi verdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Burada şu anda bulunmamızın amacı, mevcut olduğumuz, bulunduğumuz Türkiye Futbol Federasyonu kurumu korumak hem de medyada çok fazla dolaşan bir algı var, bunu yıkmak. Müvekkil adına açılmış olan iki adet farklı bahis hesabı var. Bu tespit ettiğimiz kadarıyla yabancı bir şahıs tarafından müvekkilin kimlik bilgilerini ele geçirmesi suretiyle açılmıştır. Bununla alakalı zaten biz Cumhuriyet Başsavcılığı'na şu anda şikayet dilekçesini verdik. Açıklama yapmamız şu anda bağlı bulunduğumuz kurumdan kaynaklı olarak uygun değil. Konuyla alakalı zaten federasyonda gerekirse savcılıkta detaylı olarak açıklama yapacaktır. Ama şu konuda net olarak söyleyeyim, kesinlikle müvekkilin bahis oynaması gibi bir durum söz konusu bile değildir. Bunlar tamamen gündemde dönen algıdır."