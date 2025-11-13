Bahis Skandalı: 1024 Futbolcu Bahis Oynamış

(TBMM) - MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'ndaki Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde futboldaki bahis operasyonlarına ilişkin, "Rakamlar açıklandıktan sonra ben bile şok geçirdim. 1024 tane futbolcu bahis oynamış. Tüm liglerdeki oyuncuların toplamı 3 bin 700 kişi. Kulüpler o kadar kötü yönetildiler ki buna da çanak tutuyorlar. Önümüzdeki günlerde başka şeyler de çıkacak. Bu kulüpleri batağa sokarsanız bu paraları ödersiniz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesap görüşmeleri için toplandı.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, futbolda bahis operasyonlarına ilişkin komisyonda konuştu. Futbolun içinden gelmiş biri olarak yaşananların kendisini de şaşırttığını belirterek, şunları söyledi:

"Gerçekten hayret ve üzüntüyle takip ediyoruz. Rakamlar açıklandıktan sonra ben bile şok geçirdim. 1024 tane futbolcu bahis oynamış. Tüm liglerdeki oyuncuların toplamı 3 bin 700 kişi. 3 bin 700 kişinin 1024'ü kendi vatandaşlık numarasıyla hesap açarak bahis oynamış. Yıllardır bu hakemleri savundum, savunmaz olaydım. 571 tane hakem var Türkiye'de, bunun 149 tanesi kendi ismiyle bahis oynamış ve PFDK'ya sevk edilmiş. Her üç hakemden birisi, her üç futbolcudan birisi kendi adına bahis oynamış.

"Bahis sitesine sadece maç izlemek için girmiş olanlar var"

139 tane profesyonel futbol kulübü var Türkiye'de. 135'indeki oyuncular bahis oynamış. Bir hakem 5 yıllık kariyeri boyunca 18 bin defa iddia oynamış. Bir futbolcu 108 bin defa oynamış. Günde 20 tane falan kupon yapmış herhalde. Bu kuponlarla uğraşırken ne zaman futbol oynamayı ve hakemlik yapmayı düşündünüz? Ne zaman yemek yediniz? Bir kulüpte 18, iki kulüpte 17, bir kulüpte 16 oyuncu, iki kulüpte 15 oyuncu var. İki tane şey var burada: Oyuncu bahis oynamış sadece, bu federasyonu ilgilendiriyor. Eğer bu oyuncular veya hakemler kendi maçlarına bahis oynadıysa Cumhuriyet Başsavcılığı devreye giriyor. O zaman 6222 giriyor devreye, şikeye giriyor. Fakat burada bir şeye daha dikkat etmemiz gerekiyor. Nesine ve Misli.com'a ikinci ve üçüncü liglerin yayın hakları verildi. Resmi üye olmak için vatandaşlık numarası vermen lazım. Zaten belli hakemler oraya sadece maç izlemek için kaydolmuşlar. Bunlar bir bonus açıyorlar sana, bunu oynarsan ancak yayını açıyorlar sana. Sadece maç izlemek için girmiş, o bonusu mecburen kullanmış ve maç izlemiş olanlar var.

Bu operasyonu yaparken çok dikkat edilmesi lazım. Mesela Zorbay Küçük diye bir hakem açıklandı. Ben de çok şaşırdım. Adam gitti hemen savcılığa başvurdu. Meğerse adına açılmış bir yerden, affedildi. Bunlar oynamış da bir de bunları oynatanlar var. 18 Süper Lig kulübünün 100 milyar civarında borcu var. Kulüplerin birçoğu oyunculara parasını zamanında ödeyemiyor. Bu bahis mafyasının işine gelen bir ortam. Hemen bunlara yanaşıyorlar ve bunların aklını çeliyorlar. Bunların aklının çelinmesi tamamen karakter zafiyeti. Kulüpler o kadar kötü yönetildiler ki buna da çanak tutuyorlar. Önümüzdeki günlerde başka şeyler de çıkacak. Bu kulüpleri batağa sokarsanız bu paraları ödersiniz.

Bütün bunlar büyük bir fırsat doğurdu bize. 1024 tane oyuncu ceza alacak. 15, 10, 5 oyuncusu giden kulüpler 'transfer' diye bağıracaklar. Transferi açmayın. 1024 tane altyapıdan çocukları getirin, önümüzdeki sene en az 100 tane yeni oyuncu kazanacak Türkiye. Bu tarihi bir fırsattır. 'Genç oyuncu oynatamam' diyen kulüp olursa onları da küme düşürelim."