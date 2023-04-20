BAHÇELİEVLER'DE BAYRAM ÖNCESİ UCUZ BAKLAVA KUYRUĞU

BAHÇELİEVLER'de ucuza satış yapan baklavacı dükkanının önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Ramazan Bayramı öncesi Şirinevler'de ucuz baklava almak için bir tatlıcının önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluk nedeniyle iş yeri çalışanları, müşterileri gruplar halinde içeri aldı. Kilosu 55 liradan başlayan baklavalardan almak isteyenler saatlerce sırada bekledi.

Sıradakilerden Mehmet Okşaş, "Emekli maaşımızı aldık tatlı kuyruğu bekliyoruz" dedi.

Yaklaşık 3 saattir sırada beklediğini dile getiren Mehmet Tercan ise "Herhalde bayram dolayısıyla insanlar sıraya girdi. Çok kuyruk var, 3 saattir 3 adım ilerledik. Fiyatları nedir bilmiyorum, sırayı görünce 'Bende gireyim.' dedim. Ama kararsızım sıradan çıkıp çıkmayacağımı bilemiyorum? diye konuştu

İşletmeci Adil İpekli ise "Biz sürümden kazanç sağlıyoruz, piyasaya göre daha çok mal edip piyasaya göre daha ucuza satıyoruz. O yüzden tercih ediyorlar bizi" dedi